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Појавио се снимак мјеста рушења војног хеликоптера Пакистана: Нема преживјелих

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:24

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Појавио се снимак мјеста рушења војног хеликоптера Пакистана: Нема преживјелих
Фото: Printscreen/X

Пакистански војни хеликоптер МИ-17 срушио се данас због техничког квара у региону Кашмир, при чему је погинуло сво војно особље у хеликоптеру, саопштила је војска.

Несрећа се догодила у близини Музафарабада, главног града Кашмира, током текућег протеста и штрајка на који је позвао "Заједнички акциони комитет Авами", недавно забрањени савез разних група.

Војска није навела никакву везу између протеста и несреће.

"Спасилачке екипе су одмах стигле на мјесто несреће", саопштила је војска.

Овакве несреће нису неуобичајене у Пакистану.

У септембру 2025. године, војни хеликоптер на рутинском лету срушио се на сјеверу Пакистана, при чему су погинула два пилота и три техничара у авиону.

Мил Ми-17 је руски (совјетски) транспортни хеликоптер који је развијен у оквиру фирме Мил (данас дио Руске хеликоптерске индустрије).

(Курир)

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Тагови :

Пакистан

војни хеликоптер

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