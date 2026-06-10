Појавио се снимак мјеста рушења војног хеликоптера Пакистана: Нема преживјелих

Аутор:АТВ
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Пакистански војни хеликоптер МИ-17 срушио се данас због техничког квара у региону Кашмир, при чему је погинуло сво војно особље у хеликоптеру, саопштила је војска.
Несрећа се догодила у близини Музафарабада, главног града Кашмира, током текућег протеста и штрајка на који је позвао "Заједнички акциони комитет Авами", недавно забрањени савез разних група.
Војска није навела никакву везу између протеста и несреће.
🚨 Pakistan Army’s MI17 helicopter crashed in Muzaffarabad, Pakistan Occupied Kashmir (PoK), under suspicious circumstances amid massive protests, violence, and rebellion against Pakistan. pic.twitter.com/0lyw32LUgp— Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) June 10, 2026
"Спасилачке екипе су одмах стигле на мјесто несреће", саопштила је војска.
Овакве несреће нису неуобичајене у Пакистану.
#BREAKING #PAKISTAN— LW World News (@LW_WorldNews) June 10, 2026
🔴 PAKISTAN : A PAKISTAN Army Mi-17 HELICOPTER CRASHED IN MUZAFFARABAD , AZAD KASHMIR ,
all 21 people on board are killed.#Accident #Accidente pic.twitter.com/71eD7WmZg0
У септембру 2025. године, војни хеликоптер на рутинском лету срушио се на сјеверу Пакистана, при чему су погинула два пилота и три техничара у авиону.
Мил Ми-17 је руски (совјетски) транспортни хеликоптер који је развијен у оквиру фирме Мил (данас дио Руске хеликоптерске индустрије).
(Курир)
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