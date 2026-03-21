Додик: Орбан велики лидер који је примјетио наше напоре, осјећам се као поносни српски патриота

Аутор:АТВ
21.03.2026
13:13
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се осјећа као поносни српски патриота, након што га је на Конференцији конзервативне политичке акције у Будимпешти похвалио предсједник Владе Мађарске Виктор Орбан.
"Ја немам ријечи колико сам захвалан. И прије овога, за самог Орбана, и оно што сам могао да од њега чујем, да научим, препознам. Један велики лидер, лидер једног народа, великог народа, мађарског народа, изашао је и примјетио то све и на тај начин. Рекао је још, да су многи овдје доживјели моју судбину да би давно колабирали, односно да би тешко издржали", рекао је Додик.
Навео је да не зна да ли се то некоме десило у прошлости из нашег регион да је тако похваљен.
"То је нешто што заиста плијени, али није моје да о томе причам, већ да ли ће то други примјети и видјети на неки начин. То мени значи. Захваљујем и свим мојим сарадницима. То је похвала свим мојим људима, сарадницима, свим људима који су вјеровали у ону политику која ми радимо", навео је Додик.
Истакао је да треба очекивати успјех и у будућности.
"Мора наша јавност да зна да је ово скуп који се организује се у оквиру америчких и мађарских напора да профилишу заједничке вредности. И ово је мађарска подружница тог Трамповог, односно републиканског напора", рекао је Додик.
