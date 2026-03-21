Поруке на "CPAC Hungary": АТВ Бањалука, "Косово је Србија", "Милорад Додик"

21.03.2026

10:31

Фото: АТВ

У Будимпешти се одржава Конференција конзервативне политичке акције "CPAC Hungary", која је окупила бројне политичке лидере и званичнике из Европе, САД и других дијелова свијета.

Овај свјетски догађај прати и екипа АТВ-а, која ће вам донијети све најважније поруке са конференције.

Наша екипа се уписала и на таблу, предвиђену за утиске гостију.

Поред "АТВ Бањалука", могле су се видјети поруке "Косово је Србија", име Милорада Додика, као и порука "Без рата".

"CPAC Hungary" табла за госте

Подсјећамо, конференцији присуствује и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Конференцију је отворио генерални директор Центра за основна права и домаћин скупа Миклош Санто, као и предсједник CPAC фондације Мет Шлап.

Учесницима ће се обратити и премијер Грузије Иракли Кобахидзе и премијер Чешке Андреј Бабиш, као и домаћин мађарски премијер Виктор Орбан.

Додик мађарска

Република Српска

Додик на "CPAC Hungary": Српска има снажне пријатеље, свијет се мијења

Предвиђена су обраћања и министра спољних послова Петера Сијарта и министра кабинета премијера Гергеља Гуљаша, те америчког политичког коментатора Дејва Рубина.

Програм укључује и више панел-дискусија и сесија питања и одговора са учесницима из различитих земаља, међу којима су посланик из Бразила Едвардо Болсонаро.

Додик Орбан 2

Република Српска

Додик са Орбаном уочи "CPAC Hungary"

Планирана су обраћања више европских и америчких политичара, укључујући Грта Вилдерса, Матеуша Моравјецког и Сантијага Абаскала, као и конгресмене из САД.

Дио програма обухвата панеле и дискусије о политичким и друштвеним темама, уз учешће више међународних званичника и аналитичара.

Конференција ће бити затворена обраћањима политичарима из Њемачке Алис Вајдел, Португалије Андреа Вентуре и предсједника Аргентине Хавијера Милеја.

Large banner

Више из рубрике

Додик са Орбаном уочи "CPAC Hungary"

Република Српска

Додик са Орбаном уочи "CPAC Hungary"

3 ч

0
Додик на "CPAC Hungary": Српска има снажне пријатеље, свијет се мијења

Република Српска

Додик на "CPAC Hungary": Српска има снажне пријатеље, свијет се мијења

3 ч

1
Могу ли жене у Републици Српској боље и снажније?

Република Српска

Могу ли жене у Републици Српској боље и снажније?

15 ч

4
Зворничко језеро

Република Српска

Српска уводи накнаде власницима нелегалних викендица

17 ч

4
