Поруке на "CPAC Hungary": АТВ Бањалука, "Косово је Србија", "Милорад Додик"

Аутор:АТВ
21.03.2026
10:31
Коментари:3
У Будимпешти се одржава Конференција конзервативне политичке акције "CPAC Hungary", која је окупила бројне политичке лидере и званичнике из Европе, САД и других дијелова свијета.
Поред "АТВ Бањалука", могле су се видјети поруке "Косово је Србија", име Милорада Додика, као и порука "Без рата".
Подсјећамо, конференцији присуствује и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Конференцију је отворио генерални директор Центра за основна права и домаћин скупа Миклош Санто, као и предсједник CPAC фондације Мет Шлап.
Учесницима ће се обратити и премијер Грузије Иракли Кобахидзе и премијер Чешке Андреј Бабиш, као и домаћин мађарски премијер Виктор Орбан.
Предвиђена су обраћања и министра спољних послова Петера Сијарта и министра кабинета премијера Гергеља Гуљаша, те америчког политичког коментатора Дејва Рубина.
Програм укључује и више панел-дискусија и сесија питања и одговора са учесницима из различитих земаља, међу којима су посланик из Бразила Едвардо Болсонаро.
Планирана су обраћања више европских и америчких политичара, укључујући Грта Вилдерса, Матеуша Моравјецког и Сантијага Абаскала, као и конгресмене из САД.
Дио програма обухвата панеле и дискусије о политичким и друштвеним темама, уз учешће више међународних званичника и аналитичара.
Конференција ће бити затворена обраћањима политичарима из Њемачке Алис Вајдел, Португалије Андреа Вентуре и предсједника Аргентине Хавијера Милеја.
