Додик на "CPAC Hungary": Српска има снажне пријатеље, свијет се мијења

АТВ

21.03.2026

09:42

Коментари:

1
Свијет се мијења, а Република Српска има своје мјесто међу онима који вјерују у слободу, идентитет и суверенитет, а имамо снажне пријатеље у свијету који долази, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а, који је у Будимпешти на конференцији "CPAC Hungary".

"На "CPAC Hungary" у Будимпешти разговарам с пријатељима који вјерују у политику здравог разума, суверенитет народа и слободу држава. Уз премијера Виктора Орбана и друге лидере из Европе и свијета који обликују нову политичку реалност, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Свијет се мијења, а Република Српска има своје мјесто међу онима који вјерују у слободу, идентитет и суверенитет. Република Српска има снажне пријатеље у свијету који долази", истакао је Додик у објави на Иксу.

Шта је CPAC Hungary

"CPAC Hungary" је међународна политичка конференција суверенистичких и конзервативних политичара, активиста и интелектуалаца која се одржава у Мађарској, најчешће у Будимпешти.

CPAC Hungary је мађарска верзија "Conservative Political Action Conference" (CPAC), једне од најпознатијих конзервативних конференција на свијету, која је настала у Сједињеним Америчким Државама 1970-их година.

За разлику од оригиналног америчког скупа, CPAC Hungary има јак европски и глобални карактер, јер окупља политичаре и покрете из више земаља који дијеле сличне идеје – национални суверенитет, конзервативне вриједности и критику либералних политика.

Гдје и када се одржава

Конференција се одржава у Будимпешта, а први пут је организована 2022. године. Од тада се одржава сваке године и постала је један од главних скупова конзервативних снага у Европи.

