Је ли вријеме да Република Српска добије закон о предсједнику?

Аутор:Бранка Дакић
20.03.2026
19:06
Коментари:3
Одузимањем мандата Милораду Додику, Република Српска нашла се у највећој и до сада незапамћеној уставно-правној кризи. Удруженим дјеловањем нелегитимног Кристијана Шмита и институција БиХ, оспорена је функција предсједника Српске, а без предсједника нема ни закона, угрожен је рад институција, трпе грађани.
Зато је вријеме да Република Српска добије Закон о предсједнику, којим би се детаљно дефинисале његове надлежности, а правно заштитиле институције Српске.
„Оног момента када су се окомили на функцију предсједника Републике, то је моменат гдје Република Српска без њега може ући у озбиљну неозбиљност. Понављам, постоје ствари и акти које ми као Народна скупштина доносимо. Међутим, потребно је да предсједник прогласи указ. Уколико немамо тај дио, ово све прије тога нема никакву корист“, рекао је Младен Илић, члан Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске.
Свака озбиљна и организована држава има Закон о предсједнику, па нема ништа спорно у томе ни да га има Република Српска, али код нас се све, па и то политизује, порука је из СНСД-а.
„Нисмо много ствари регулисали везано за то, јер је овдје присуство странаца учинило да многи функционери у Републици Српској од стране тих странаца и муслимана из Сарајева, заједно са неком опозицијом, сваког човјека који је на функцији згаде народу, али одговорна друштва имају такве законе и треба донијети такав Закон“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ништа против усвајања Закона о предсједнику немају ни у бошњачким политичким странкама. Ћамил Дураковић сматра да би детаљно требало дефинисати надлежности предсједника, али и потпредсједника.
„Тиме би се морало дефинисати шта се дешава у случају трајне и привремене спријечености предсједника, шта су то потпредсједници, осим некакве маскоте које неко може кажњавати и радити са њима шта год жели, који немају никакве овласти, који зависно о томе шта каже други изабрани званичник“, каже Ћамил Дураковић, потпредсједник Републике Српске.
У Народну скупштину још није стигла иницијатива о доношењу поменутог закона, па је још рано да се говори о томе када би се могао наћи пред посланицима.
„Имамо довољан број посланика да то изгласамо, а ја мислим да би се и опозиција могла придружити на Закон о предсједнику Републике“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Устав Републике Српске дефинисао је надлежности и овлаштења предсједника, али то никако не искључује потребу доношења Закона о предсједнику, како би се дефинисале поједине одредбе, којих у Уставу старом више од три деценије и по мишљењу појединих правних експерата зрелом за промјене, нема. Јер, они који су креирали највиши правни акт тада вјероватно ни слутили нису да би функција предсједника Српска могла бити доведена у питање због самовоље једног странца.
