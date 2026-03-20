Шта доноси закон о подстицајима у привреди?

АТВ

20.03.2026

19:11

Привреда Републике Српске ускоро добија нове подстицаје. Привредници би могли добити до 1.000 КМ подстицаја по раднику за повећање плате.

Закон предвиђа и подстицаје за инвестиције, уз минималан износ улагања од 50.000 КМ без ПДВ-а.

"Овим законом уређују се још двије врсте подстицаја и то подстицаји за улагања и подстицаји за улагања од посебног значаја", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.

Подстицај за улагања додјељује се у циљу технолошког унапређења привреде и њене транзиције на зелену и циркуларну економију.

"Подстицај за улагања од посебног значаја додјељује се с циљем унапређивања конкурентности привреде Републике и њеног равномјерног регионалног развоја, трансфера нових технологија, подстицања новог запошљавања, као и остваривања других позитивних економско-социјалних ефеката, чиме се значајно утиче на развој Републике", наведено је у приједлогу закона о подстицајима у привреди.

Право на подстицај за улагање имају привредни субјекти са сједиштем у Републици Српској чија је основна дјелатност из сектора прерађивачке индустрије.

"Посебно наглашавам да је предложени закон у функцији јачања домаће привреде, повећавање извоза, технолошке модернизације, регионалног развоја, повећање стандарда запослених у привреди Републике Српске", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.

Из привредне коморе поручују да подстицаји циљају ефикасније пословање те одрживи раст плата радника.

"Технолошко унапређење и дигитализација привреде је једна од главних реформских мјера које је комора кроз своје програмске и реформске акте већ дужи низ година заговара с циљем повољнијег пословног окружења у Републици Српској", рекао је Драган Шепа, генерални секретар Привредне коморе Републике Српске.

Закон ће омогућити да већ у априлу буде расписан јавни позив за додјелу подстицаја послодавцима.

"Очекујемо да ће у оквиру тог јавног позива бити субвенционисан одређен број послодаваца као и у претходном периоду. Износ тих подстицаја ће бити негдје око 23 милиона КМ", рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.

У изради Приједлога закона учествовали су социјални партнери чији су приједлози и сугестије уврштени у текст овог акта.

