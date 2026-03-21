Додик са Орбаном уочи "CPAC Hungary"

21.03.2026
09:50
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се са предсједником Владе Мађарске Виктором Орбаном уочи Конференције "CPAC Hungary" у Будимпешти.
Орбан се састао само са неколицином званичника прије почетка конференције, међу којима је и Додик.
Свијет се мијења, а Република Српска има своје мјесто међу онима који вјерују у слободу, идентитет и суверенитет, а имамо снажне пријатеље у свијету који долази, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а, који је у Будимпешти на конференцији "CPAC Hungary".
"На "CPAC Hungary" у Будимпешти разговарам с пријатељима који вјерују у политику здравог разума, суверенитет народа и слободу држава. Уз премијера Виктора Орбана и друге лидере из Европе и свијета који обликују нову политичку реалност, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Свијет се мијења, а Република Српска има своје мјесто међу онима који вјерују у слободу, идентитет и суверенитет. Република Српска има снажне пријатеље у свијету који долази", истакао је Додик у објави на Иксу.
На CPAC Hungary у Будимпешти разговарам с пријатељима који вјерују у политику здравог разума, суверенитет народа и слободу држава.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026
Уз премијера Виктора Орбана @PM_ViktorOrban и друге лидере из Европе и свијета који обликују нову политичку реалност.
Свијет се мијења, а Република… pic.twitter.com/CRokUkXkjR
У Будимпешти ће данас бити одржана Конференција конзервативне политичке акције, која ће окупити бројне политичке лидере и званичнике из Европе, САД и других дијелова свијета.
На отварању, којем ће присуствовати и лидер СНСД-а Милорад Додик, говориће генерални директор Центра за основна права и домаћин скупа Миклош Санто, као и предсједник CPAC фондације Мет Шлап.
Учесницима ће се обратити и премијер Грузије Иракли Кобахидзе и премијер Чешке Андреј Бабиш, као и домаћин мађарски премијер Виктор Орбан.
Предвиђена су обраћања и министра спољних послова Петера Сијарта и министра кабинета премијера Гергеља Гуљаша, те америчког политичког коментатора Дејва Рубина.
Програм укључује и више панел-дискусија и сесија питања и одговора са учесницима из различитих земаља, међу којима су посланик из Бразила Едвардо Болсонаро.
Планирана су обраћања више европских и америчких политичара, укључујући Грта Вилдерса, Матеуша Моравјецког и Сантијага Абаскала, као и конгресмене из САД.
Дио програма обухвата панеле и дискусије о политичким и друштвеним темама, уз учешће више међународних званичника и аналитичара.
Конференција ће бити затворена обраћањима политичарима из Њемачке Алис Вајдел, Португалије Андреа Вентуре и предсједника Аргентине Хавијера Милеја.
