Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

21.03.2026
12:52
"Пријатељ". Порука је то коју је предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио мађарском премијеру Виктору Орбану након његовог говора на Конференцији конзервативне политичке акције "CPAC Hungary" у Будимпешти.
"Пријатељ", написао је Додик на Иксу уз видео Орбановог говора.
Пријатељ. pic.twitter.com/z0rctVYYdo— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026
Предсједник Владе Мађарске рекао је да је предсједник СНСД-а Милорад Додик заслужио највећу титулу, јер је преживио америчке санкције, уцјене из Њемачке и бх.малтретирање.
"Вјерујте драги пријатељи, ми бисмо доживјели колапс да смо преживјели само пола онога што је преживио Додик. Али он је успио и хвала Милораде што сте данас са нама", рекао је Орбан, након чега је Додик добио аплауз учесника.
