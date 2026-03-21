Једна ријеч из које је све јасно: Шта је Додик поручио Орбану након говора на "CPAC Hungary"

АТВ

21.03.2026

12:52

"Пријатељ". Порука је то коју је предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио мађарском премијеру Виктору Орбану након његовог говора на Конференцији конзервативне политичке акције "CPAC Hungary" у Будимпешти.

"Пријатељ", написао је Додик на Иксу уз видео Орбановог говора.

Предсједник Владе Мађарске рекао је да је предсједник СНСД-а Милорад Додик заслужио највећу титулу, јер је преживио америчке санкције, уцјене из Њемачке и бх.малтретирање.

Свијет

Каква порука Орбана Додику: Ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се теби десило, хвала ти

"Вјерујте драги пријатељи, ми бисмо доживјели колапс да смо преживјели само пола онога што је преживио Додик. Али он је успио и хвала Милораде што сте данас са нама", рекао је Орбан, након чега је Додик добио аплауз учесника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

