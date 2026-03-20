Орбан: Мађарска има право да блокира 90 милијарди евра Украјини

Аутор:АТВ
20.03.2026
08:45
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска има право да блокира зајам од 90 милијарди евра Украјини, оцјењујући самит ЕУ као "борбен и помало тежак".
Премијер Мађарске је у Бриселу нагласио да друге чланице ЕУ нису задовољне промјеном мађарске одлуке из децембра због украјинске блокаде нафте, али да је правна ситуација јасно на страни Мађарске, пренио је МТИ.
Орбан је навео да је Мађарска оспорила све моралне, политичке и правне аргументе против своје одлуке и да би одобрила новац Украјини тек када добију гаранције да се слична блокада неће поновити.
Он је додао да је ситуација са украјинским нафтоводом Дружба компликована, јер Украјинци нису дозволили инспекцију, и да би Мађарска жељела да се увјери у стање заједно са Словачком.
Мађарски премијер је упозорио на глобалну енергетску кризу и рекао да Европа не може да преживи без руских енергетских ресурса, док критикује европске лидере за лошу политику у овом питању.
Такође је истакао да масовни миграциони талас са југа захтијева припрему, указујући да неке чланице ЕУ траже примјену "мађарског модела" у вези са илегалним имигрантима.
Орбан је додао да се Мађарској дневно ускраћује милион долара због мјера у вези са миграцијама и критиковао је бриселске институције за, како тврди, подршку опозицији и проукрајинским плановима у Мађарској.
Он је поновио да Мађарска брани свој став и право да самостално одлучује о финансијској помоћи Украјини.
