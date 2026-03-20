Два авиона се замало сударила, отворена истрага

АТВ
20.03.2026
07:07
Амерички Национални одбор за безбједност саобраћаја саопштио је да истражује инцидент у коме је замало дошло до блиског контакта авиона који је требало да слете на аеродроме у Њуарку и Њу Џерсију.
Контролор лета наложио лету 294 Аљаска ерлајнса, „боингу 737“, да изврши заобилажење јер је ФедЕксов лет 721, „боинг 777“, добио дозволу за посљедњи прилаз пресечној писти на аеродрому у Њу Џерзију близу Њујорка, али је замало дошло до блиског контакта два авиона, преноси Ројтерс.
Лет са Аљаске је такође саопштио да је добио дозволу за слијетање у на аеродрому у Њуарку, од контроле летења.
Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) је саопштила да истражује инцидент, који је и у њеној надлежности.
