Возач из БиХ направио карамбол: Камионом се ''закуцао'' у пословну зграду

Аутор:АТВ
20.03.2026
06:58
Коментари:0
Возач из Босне и Херцеговине, само захваљујући срећним околностима, остао је неповријеђен у удесу када се камионом “закуцао” у пословну зграду у аустријском Еугендорфу.
Како преносе медији, удес се десио у ноћи између сриједе и четвртка када је, из још непознатих разлога, 62-годишњи возач из БиХ на потезу од Хендорфа ка Салцбургу са потпуно натовареним камионом, прешао преко средине кружног тока. Тада је ударио у аутобуску станицу, саобраћајне знакове и уличну свјетиљку, а затим завршио у пословној згради.
Хитне службе су дојаву о удесу добиле око два сата ујутро. Када су спасилачке екипе дошле на мјесто несреће видјели су језив призор разарања. Предњи дио пословне зграде био је скоро уништен, стаклена фасада и дијелови крова потпуно разнесени.
Возач је успио да сам, неповријеђен, напусти возило. Алкотест је био негативан. На аутобуској станици, на сву срећу, није било никога.
Чишћење је трајало три сата, а учествовало је 16 ватрогасаца. Саобраћај је наизмјенично пропуштан поред мјеста несреће. Полиција је до доласка власника пословног објекта обезбјеђивала зграду како би спријечили провалу, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Економија
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
35
10
34
10
34
10
30
10
23
Тренутно на програму