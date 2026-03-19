Америка дозволила продају руске нафте, одредили и датум

19.03.2026

22:19

Министарство финансија САД дозволило је испоруку и продају сирове нафте и нафтних деривата руског поријекла који су утоварени на танкере од 12. марта до 11. априла.

Америчко министарство издало је нову општу лиценцу која дозвољава испоруку и продају, те наводи да се то односи на било који број натоварен нафтом и нафтним дериватима.

- Све трансакције које су уобичајене и неопходне за продају, испоруку или истовар сирове нафте или нафтних деривата руског поријекла утоварених на било који брод, укључујући бродове блокиране према наведеним овлашћењима до 12. марта омогућене су до 11. априла - наводи се у обавјештењу.

Нова изузећа не односе се на трансакције које укључују Сјеверну Кореју, Кубу и Крим.

