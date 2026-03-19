Америка дозволила продају руске нафте, одредили и датум

Аутор:АТВ
19.03.2026
22:19
Коментари:0
Министарство финансија САД дозволило је испоруку и продају сирове нафте и нафтних деривата руског поријекла који су утоварени на танкере од 12. марта до 11. априла.
Америчко министарство издало је нову општу лиценцу која дозвољава испоруку и продају, те наводи да се то односи на било који број натоварен нафтом и нафтним дериватима.
- Све трансакције које су уобичајене и неопходне за продају, испоруку или истовар сирове нафте или нафтних деривата руског поријекла утоварених на било који брод, укључујући бродове блокиране према наведеним овлашћењима до 12. марта омогућене су до 11. априла - наводи се у обавјештењу.
Нова изузећа не односе се на трансакције које укључују Сјеверну Кореју, Кубу и Крим.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
50
22
49
22
46
22
35
Тренутно на програму