Револуција супермаркета је на помолу, свакодневница одлази у историју!

Деценијама је био дио свакодневице: баркод на каси. Али томе би ускоро могао доћи крај. Трговци широм свијета планирају да познате линијске кодове замијене модернијим алтернативама. Први ланац супермаркета сада то и конкретно спроводи.

Позадина промјене је у томе што квадратни QR кодови (Quick Response кодови) могу похранити знатно више информација. Док класични баркод садржи само основне податке попут назива, произвођача или цијене, QR кодови омогућавају приступ детаљима као што су састојци, алергени или чак приједлози рецепата.

Теско (Tesco) уводи промјене

Иза ове трансформације стоји организација GS1, која је глобално задужена за додјелу бројевa производа. Према њиховим подацима, бројни трговци су већ реаговали: у Великој Британији је скоро сваки други трговац већ прилагодио своје касовне системе, преноси лист Метро (Metro).

Први тестови су већ у току. Ланац супермаркета Теско тренутно експериментише са QR кодовима на свјежим производима попут лимуна, меса или кобасица. Развој додатно подстичу и велике компаније као што су Лореал (L'Oréal), Униливер (Unilever) и Проктер & Гембл (Procter & Gamble).

QR кодови постали масовни

Технологија није нова. QR кодови су посебно током пандемије постали широко прихваћени, на примјер кроз дигиталне меније у ресторанима. Данас се све чешће налазе и на амбалажи, како би омогућили приступ додатним информацијама или интернет страницама.

Према оцјенама стручњака, сљедећи корак је потпуна промјена у трговини. У будућности би једно скенирање паметним телефоном могло бити довољно да се у реалном времену добију све релевантне информације о производу. Трговци који не буду пратили овај тренд могли би брзо заостати.