По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

19.03.2026
Влада Републике Српске утврдила је данас, на другој сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици по хитном поступку.
"Разлози за доношење измјена и допуна Закона о енергетици су потреба да се у овом пропису, који између осталог дефинише дјелатности у енергетском сектору, уведе нова дјелатност складиштења електричне енергије, те уреде изузећа од прибављања дозволе за складиштење", наводе из Владе.
Наиме, важећим Законом, који је ступио на снагу 2009. године, као ни измјенама и допунама овога закона из 2023. године, није обрађена ова дјелатност, јер ни Закон о електричној енергији није третирао ову дјелатност.
"Нагла експанзија производње електричне енергије кориштењем соларних панела, а чији ефекти се боље искориштавају кориштењем могућности складиштења енергије помоћу батеријских система, те боља доступност у смислу смањења цијена батерија је довела до потребе да се омогући кориштење и у том смислу уређење ове области", појашњавају из Владе.
Измјенама и допунама Закона о електричној енергији уводи се нова дјелатност складиштења, те је било потребно да се исто пропише и Законом о енергетици, у дијелу гдје су дате све енергетске дјелатности.
Поред наведених измјена везаних за дјелатност складиштења електричне енергије, измјенама је прописана могућност да Народна скупштина одреди пројекат од посебног значаја за Републику Српску.
