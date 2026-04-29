ГТА 6 стиже у новембру, о цијени нема података

Коментари:0
Компанија Take-Two потврдила је да ГТА 6 излази 19. новембра, док гејмери и даље чекају одговор на питање колико ће коштати један од најишчекиванијих наслова године.
Једна од најишчекиванијих видео игара посљедњих година, ГТА 6, има потврђен датум изласка, али питање које и даље највише занима гејмере јесте колико ће нови наслов заправо коштати.
Предсједник компаније Take-Two Штраус Зелник потврдио је током недавне Иикон конференције да ће ГТА 6 бити објављен 19. новембра ове године, чиме су практично отклоњене спекулације о могућем одгађању изласка до 2027. године.
Зелник је том приликом кроз шалу рекао да на дан изласка игре очекује "талас боловања", алудирајући на огромно интересовање фанова широм свијета.
Када је ријеч о цијени, компанија Take-Two за сада није објавила званичне информације, иако се већ мјесецима спекулише да би ГТА 6 могао коштати више од 100 долара.
Ипак, Зелник је поручио да цијена мора остати фер и доступна широком кругу играча.
Према његовим ријечима, циљ компаније је да игра корисницима понуди већу вриједност од онога што плаћају, што сугерише да цијена вјероватно неће значајно одступати од стандарда који већ постоје код великих гејминг наслова.
Поред датума изласка и цијене, пажњу јавности привлаче и технолошке новине које би ГТА 6 могао донијети.
Према информацијама које су се појавиле у вези са новим патентима, игра би могла имати изузетно детаљан и динамичан свијет, са посебним фокусом на реалистичне ефекте.
Као један од примјера наводи се напредни систем ломљења стакла који би требало да реагује природно у зависности од ситуације и окружења.
Због готово неограниченог буџета, развојни тим има простор да реализује и најамбициозније идеје.
Све указује на то да би ГТА 6 ове јесени могао поставити нове стандарде у индустрији видео игара и постати ново мјерило за open-world наслове.
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
23
05
23
02
22
50
22
39
22
35
Тренутно на програму