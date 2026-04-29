Профит Поршеа пао за скоро 25 одсто

29.04.2026 22:39

Фото: Printscreen/Youtube

Њемачки произвођач спортских и луксузних аутомобила “Порше” саопштио је да је у првом кварталу забиљежио пад профита на 391 милион евра, односно за 24,6 одсто на годишњем нивоу.

У истом периоду прошле године, група са сједиштем у Штутгарту пријавила је профит од 518 милиона евра, подсјећа агенција ДПА.

Од јануара до марта приходи су умањени за 5,2 одсто на 8,4 милијарде евра.

Главни извршни директор Михаел Лајтерс изјавио је да ће 2026. бити година стратешког “преусмјеравања” за компанију с циљем да “Порше” буде “виткији и бржи”.

Продаја возила наставила је да пада на почетку године. “Порше” је испоручио 60.991 аутомобил широм свијета у првом кварталу, што је за 15 одсто мање него годину дана раније, преноси Срна.

“Порше”, подружница “Фолксваген групе”, навео је неколико фактора, укључујући постепено укидање верзија са моторима са унутрашњим сагоријевањем модела “кајман” и “бокстер”, као и укидање пореских олакшица за електрична и хибридна возила у САД.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

