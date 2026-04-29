Лидл припрема велико ширење својих јефтиних пакета за телефоне: Стиже ли и у БиХ?

Један од највећих малопродајних ланаца у свијету, са сједиштем у Њемачкој, Лидл намјерава да постане озбиљан конкурент традиционалним телеком операторима у мобилној телефонији.
Наиме, компанија се припрема да своје јефтине пакете за мобилну телефонију учини доступним у више држава. Из компаније су за пословни лист Финанциал Тимес (Financial Times) потврдили да је ријеч о истој услузи коју већ нуде у Њемачкој, Аустрији и Швајцарској.
План је да ови пакети буду у продаји у Лидловим трговинама у 30 држава, међу којима су Француска, Шпанија, Велика Британија и Сједињене Америчке Државе.
Лидл спрема велики улазак у БиХ
За сада није познато да ли ће Лидлове телекомуникационе услуге бити доступне од почетка њиховог пословања у Босни и Херцеговини. Ова компанија би у Босни и Херцеговини требало да почне с радом у наредних годину дана.
Суштина ових пакета је у томе што се по повољним цијенама продају путем Лидлове апликације Лидл Плус (Lidl Plus), која већ има више од 100 милиона корисника широм свијета. Њемачки малопродајни ланац није једини који нуди овакву врсту услуге с циљем повећања лојалности купаца.
Шварц групација (Schwarz Group), у оквиру које послује Лидл, одавно се не бави само малопродајом – активна је и у области клауд рачунарства (cloud computing), кибернетичке безбједности и телекомуникација.
