Лидл припрема велико ширење својих јефтиних пакета за телефоне: Стиже ли и у БиХ?

29.04.2026 18:28

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Један од највећих малопродајних ланаца у свијету, са сједиштем у Њемачкој, Лидл намјерава да постане озбиљан конкурент традиционалним телеком операторима у мобилној телефонији.

Наиме, компанија се припрема да своје јефтине пакете за мобилну телефонију учини доступним у више држава. Из компаније су за пословни лист Финанциал Тимес (Financial Times) потврдили да је ријеч о истој услузи коју већ нуде у Њемачкој, Аустрији и Швајцарској.

План је да ови пакети буду у продаји у Лидловим трговинама у 30 држава, међу којима су Француска, Шпанија, Велика Британија и Сједињене Америчке Државе.

Лидл спрема велики улазак у БиХ

За сада није познато да ли ће Лидлове телекомуникационе услуге бити доступне од почетка њиховог пословања у Босни и Херцеговини. Ова компанија би у Босни и Херцеговини требало да почне с радом у наредних годину дана.

Суштина ових пакета је у томе што се по повољним цијенама продају путем Лидлове апликације Лидл Плус (Lidl Plus), која већ има више од 100 милиона корисника широм свијета. Њемачки малопродајни ланац није једини који нуди овакву врсту услуге с циљем повећања лојалности купаца.

Шварц групација (Schwarz Group), у оквиру које послује Лидл, одавно се не бави само малопродајом – активна је и у области клауд рачунарства (cloud computing), кибернетичке безбједности и телекомуникација.

Прочитајте више

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Ауто-мото

Опасна превара тресе тржиште половних аутомобила

2 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Не желим у ЕУ која уништава Републику Српску и демократски избор предсједника

2 ч

2
Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама

Свијет

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

2 ч

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Свијет

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

2 ч

0

Више из рубрике

Стан кључеви

Економија

Ко ово може да купи: Цијене нових станова у Бањалуци око 8.000 КМ по квадрату

4 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

4 ч

0
Жена вози електрични бицикл са кацигом на глави.

Економија

Повлачи се електрични бицикл са тржишта: Батерија може да експлодира

6 ч

0
Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу.

Економија

Делегација Републике Српске са министром енергетике Америке

6 ч

0

