Повлачи се електрични бицикл са тржишта: Батерија може да експлодира

Популарни електрични бицикл хитно се повлачи са тржишта, саопштено је из Министарства унутрашње и спољне трговине.
Како наводе, ријеч је о електричном бициклу ФОРЕВЕР модел Блаек 1940, са литијумском батеријом, ознаком Д-022, 36В, носивости 18кг.
"На обухваћеним производима не постоји довољан систем заштите батерије који би спријечио термичко прегрејавање батерије. Ако се производ пуни и остави без надзора преко ноћи, може доћи до експлозије батерије и избијања пожара", пише на сајту.
Хорор: Силовао и снимао дијете три године
Додаје се и да се производа повлачи са тржишта и од потрошача ради уништења.
Спрони модел бицикла је пореклом из Кине, а произвођач је "ВЛН Интернатионал Лимитед", Кина.
Увозник овог спорног производа је "САИ КАНГ" ДОО, Панчево, Светозара Шемића бб, локал Г2.3, преноси Блиц.
