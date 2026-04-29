Ножем јурио припаднике јеврејске заједнице: Двије особе избодене

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије особе су данас избодене ножем у Голдерс Грину, дијелу сјеверног Лондона са великом јеврејском популацијом, а мушкарца који се сумњичи за овај напад ухапсила је британска полиција, саопштио је Шомрим, организација за безбједност јеврејске заједнице.
Према саопштењу организациј, мушкарац наоружан ножем трчао је главном улицом, покушавајући да нападне припаднике јеврејске заједнице, преноси Ројтерс.
Регион
Полиција је интервенисала и употријебила електрошок како би обуздала и ухапсила нападача.
Током последњег мјесеца, припадници британских служби за борбу против тероризма ухапсили су више од двадесет људи у оквиру истраге о нападима на објекте повезане са Јеврејима, наводи агенција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
15
48
15
46
15
38
15
35
15
01
Тренутно на програму