Русија неће изаћи из ОПЕК-а

Русија не намјерава да напусти ОПЕК+, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- То је формат који ипак омогућава да се значајно, да тако кажем, умање оваква колебања на енергетским тржиштима и омогућава стабилизацију тих тржишта - објаснио је Дмитриј Песков.
Говорећи о одлуци Уједињених Арапских Емирата да изађу из нафтног картела, Песков је рекао: "То је суверена одлука Уједињених Арапских Емирата и ми се према томе односимо с поштовањем."
Москва рачуна на наставак продуктивних, конструктивних и ефикасних контаката са Уједињеним Арапским Емиратима, укључујући и сарадњу у оквиру енергетског дијалога.
Како су власти Емирата објасниле дан раније, излазак из ОПЕК-а омогућиће им да повећају производњу нафте, јер на њих више неће важити ограничавајуће квоте картела.
ОПЕК је удружење земаља извозница нафте, основано 1960. године. Организација контролише квоте производње како би утицала на свјетске цијене нафте.
Поред Уједињених Арапских Емирата, у организацију улазе Алжир, Екваторијална Гвинеја, Габон, Иран, Ирак, Кувајт, Либија, Нигерија, Република Конго, Саудијска Арабија и Венецуела.
(sputniknews.com)
