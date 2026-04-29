Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

Жена је тешко повријеђена и налази се у болници након што ју је напао њен питбул у Барану на острву Искиа.
Напад се догодио у кући или њеној непосредној близини, док је жена прилазила псу како би му дала храну. Њен партнер, други власник пса, у том тренутку није био присутан јер је био хоспитализован.
Из још увијек неразјашњених разлога, питбул ју је напао изузетном жестином. Њени крици су упозорили комшије, након чега су на лице мјеста стигли хитна помоћ и полиција. Како би зауставили напад и омогућили спасавање, полицајци су били приморани да усмрте пса, преноси тг24.
Жена је хитно превезена у болницу "Анна Риззоли" у Лацо Амено, гдје је оперисана.
Због тешких повреда љекари су морали ампутирати лијеву ногу. Пацијенткиња је и даље у животној опасности.
Према локалним наводима, и раније су забиљежени слични случајеви у којима су власници били повријеђени од стране истог пса или других паса које су држали. Истрага је у току како би се утврдиле све околности догађаја.
(Радио Сарајево)
