Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

29.04.2026 10:30

Жена је тешко повријеђена и налази се у болници након што ју је напао њен питбул у Барану на острву Искиа.

Напад се догодио у кући или њеној непосредној близини, док је жена прилазила псу како би му дала храну. Њен партнер, други власник пса, у том тренутку није био присутан јер је био хоспитализован.

Интервенција и ампутација ноге

Из још увијек неразјашњених разлога, питбул ју је напао изузетном жестином. Њени крици су упозорили комшије, након чега су на лице мјеста стигли хитна помоћ и полиција. Како би зауставили напад и омогућили спасавање, полицајци су били приморани да усмрте пса, преноси тг24.

Жена је хитно превезена у болницу "Анна Риззоли" у Лацо Амено, гдје је оперисана.

Због тешких повреда љекари су морали ампутирати лијеву ногу. Пацијенткиња је и даље у животној опасности.

Ранији инциденти

Према локалним наводима, и раније су забиљежени слични случајеви у којима су власници били повријеђени од стране истог пса или других паса које су држали. Истрага је у току како би се утврдиле све околности догађаја.

(Радио Сарајево)

