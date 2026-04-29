Непозван гост на прослави: Породица из Мостара затекла језив призор у кући

Раздобље након Васкрса традиционално је вријеме првих причести у католичким жупама, али једна породица из Јасенице поред Мостара овогодишњу прославу ће посебно памтити.
Њима је на славље стигао потпуно неочекиван и непозван гост - змија.
Домаћица куће испричала је за мостарски Бљесак како се све одиграло у тренуцима одмора након што је већи дио гостију отишао, а она кренула са поспремањем дома.
„Након прославе свете причести поспремам кућу и сједнем на неколико минута на кауч како бих предахнула. Поред мене је била врећица која иначе никада ту не стоји, али тај дан се нашла баш ту. Након неколико минута чујем неко шушкање и то ми постаје сумњиво. Окренем се удесно и имам шта видјети - змија! И то не мала... ишла је равно према мојој нози“, испричала је шокирана жена.
Према њеним ријечима, змија је била на свега десетак центиметара од њеног стопала прије него што је инстинктивно реаговала и узмакнула. Након блиског сусрета, змија се повукла и сакрила испод фотеље, гдје је остала склупчана.
Иако сусрет са било којом змијом у затвореном простору изазива панику, према фотографијама и карактеристикама вјерује се да је ријеч о смукуљи. Ова врста је потпуно безопасна неотровница, иако својим изгледом и бојом често може да подсјети на отровнице, што изазива додатни страх код људи.
