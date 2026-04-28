Logo
Large banner

Усвојен нацрт правилника за бесплатне плацеве

Аутор:

Бојан Носовић
28.04.2026 19:32

Коментари:

0
Плацеви у Требињу
Фото: ATV

Сви за, тако су требињски трибуни гласали по питању Нацрта правилника за додјелу бесплатних плацева. Сада слиједе јавне расправе, па поново скупштина и на крају јавни позив за младе брачне парове до 35 година, вишечлане породице и самохране родитеље. Спремно је 30 плацева а још толико их се спрема, налазе се у приградским насељима.

"Нема разлога да не убрзамо максимално све што се буде могло, отприлике око неких мјесец и по до два дана очекујемо да ће се завршити сва процедура да истекну законски рокови који су неопходни", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Град ће на овим локацијама обезбиједити и потребну инфраструктуру. Одличан је ово потез кажу сви одборници, опозиционари су га подржали али су имали недоумица и питања.

"Ја сам само тражила да се децидно напише да ти људи постају самим тим када добију грађевинску дозволу да постају власници тих парцела", рекла је Дајана Милишић, шеф Клуба одборника Листе за правду и ред Требиње.

Уговор о праву градње то регулише одговара опозицији Лука Петровић и поручује да ће овај правилник након дораде бити јасан, прецизан и транспарентан.

"Овај правилник омогућава свима који имају пребивалиште у Требињу бар једног супружника да могу да конкуришу али не можете добити бодове преференција је управо на младим брачним паровима, на 4 плус, на борачким категоријама и на томе да ли имате економско социјално стање неповољније у односу на остале кандидате. Оно што је најважније да већ данас када би се овај правилник овако усвојио сви ви који сте овдје можете да себи упишете број бодова", рекао је Лука Петровић, шеф Клуба одборника СНСД-а Требиње.

На рачун локације ови људи ће уштедјети око 50.000 марака каже одборник СНСД-а из категорије млади брачни парови који је недавно купио плац.

"Локација у некој трећој или четвртој зони креће се од 30.000 до 50.000 марака. Самим тим то је у старту велика уштеда за младу породицу која хоће да ријеши стамбено питање", рекао је Слађан Орбовић, одборник СНСД-а.

Ова мјера је прави али и једини пут да се многи скуће јер је су цијене станова у Требињу још одавно отишле у небо. Најјужнији град Српске је први који је донио овакву одлуку баш као што је био и први са зградом за младе брачне парове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Плацеви

Бесплатни плацеви

Бесплатни плацеви Требиње

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner