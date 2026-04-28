Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња

На обали Дрине у Бијељини пронађено је 10 угинулих свиња тешких око 80 килограма, саопштено је из Градске управе.
Утврђено је да су животиње у поодмаклој фази распадања, што указује на то да су угинуле и противзаконито одложене прије петнаестак дана.
Ветеринарски инспектори Градске управе, у сарадњи са представником Ветеринарског института "Др Васо Бутозан", изашли су на терен с циљем утврђивања чињеничног стања и предузимања свих законом прописаних мјера поводом проналаска угинулих свиња на локацији уз корито ријеке Дрине у мјесту Јоховац.
На угинулим животињама нису пронађене ушне маркице, чиме је онемогућено утврђивање поријекла животиња, што додатно указује на намјеру прикривања одговорности, наводи се у саопштењу.
Имајући у виду појаву афричке куге свиња у региону, извршено је узорковање ради лабораторијских анализа које ће обавити стручњаци са Ветеринарског института "Др Васо Бутозан".
Градско Одјељење за инспекцијске послове предузело је мјере санације терена, ради заштите здравља грађана и животне средине, док се у сарадњи са Министарством унутрашњих послова интензивно ради на идентификацији одговорних лица.
Из Градске управе су најавили подношење кривичне пријаве за угрожавања здравља људи и животиња, као и незаконитог одлагања животињских лешева, против за сада непознатог лица.
Случај проналаска угинулих свиња пријавили су грађани, који су позвани да и убудуће благовремено пријављује све сличне појаве надлежним службама, преноси Срна.
