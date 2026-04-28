Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња

Аутор:

АТВ
28.04.2026 08:12

Фото: Tanjug

На обали Дрине у Бијељини пронађено је 10 угинулих свиња тешких око 80 килограма, саопштено је из Градске управе.

Утврђено је да су животиње у поодмаклој фази распадања, што указује на то да су угинуле и противзаконито одложене прије петнаестак дана.

Ветеринарски инспектори Градске управе, у сарадњи са представником Ветеринарског института "Др Васо Бутозан", изашли су на терен с циљем утврђивања чињеничног стања и предузимања свих законом прописаних мјера поводом проналаска угинулих свиња на локацији уз корито ријеке Дрине у мјесту Јоховац.

На угинулим животињама нису пронађене ушне маркице, чиме је онемогућено утврђивање поријекла животиња, што додатно указује на намјеру прикривања одговорности, наводи се у саопштењу.

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 186 украјинских дронова

Имајући у виду појаву афричке куге свиња у региону, извршено је узорковање ради лабораторијских анализа које ће обавити стручњаци са Ветеринарског института "Др Васо Бутозан".

Градско Одјељење за инспекцијске послове предузело је мјере санације терена, ради заштите здравља грађана и животне средине, док се у сарадњи са Министарством унутрашњих послова интензивно ради на идентификацији одговорних лица.

Из Градске управе су најавили подношење кривичне пријаве за угрожавања здравља људи и животиња, као и незаконитог одлагања животињских лешева, против за сада непознатог лица.

Случај проналаска угинулих свиња пријавили су грађани, који су позвани да и убудуће благовремено пријављује све сличне појаве надлежним службама, преноси Срна.

Прочитајте више

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 186 украјинских дронова

41 мин

0
Беба

Друштво

Српска богатија за 27 беба

46 мин

0
Стан кључеви

Економија

Квадрат само 450 евра: Ево гдје су најјефтинији станови

50 мин

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Здравље

Јутарња навика која ће вам аутоматски поправити расположење и повећати концентрацију

50 мин

0

Више из рубрике

Туча одборника и чувара на сједници док их присутни раздвајају

Градови и општине

Хаос у БиХ током сједнице: Одборник се потукао са чуваром

17 ч

0
Кључеви од аута

Градови и општине

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

1 д

0
Гимназија у Требињу

Градови и општине

Наставља се сага о требињској Гимназији

1 д

1
Силуета дивљих свиња испред куће села у БиХ.

Градови и општине

Шта се то појавило испред куће мјештанина села у БиХ? Снимак запалио мреже

1 д

0

