Јутарња навика која ће вам аутоматски поправити расположење и повећати концентрацију

Многи већи дио јутра проводе унутра, спремајући се за почетак дана. Одатле можете одмах прећи на пут до посла или у случају да радите од куће, сједате за радни сто.
Ипак, стручњаци за ментално здравље упућују на важност тога да смо напољу и кажу да ако одвојите само 20 минута током јутра које ћете да проведете на отвореном, можете да направите велику разлику. Ова навика нуди безброј користи за мозак, укључујући и оне које се тичу дугорочне функције мозга.
Покушајте да додате 20-минутни боравак на отвореном у своју јутарњу рутину. Излагање сунчевој свјетлости ће повећати хемикалије повезане са расположењем у вашем мозгу, помажући вам да се осјећате боље у цјелини.
- Поред тога, показало се да боравак на свјежем ваздуху и слушање звукова природе (као што је цвркут птица) смањује ризик од депресије и бистри ум, дајући вам обновљени осјећај енергије - каже др Рехан Азиз, психијатар у Универзитетском медицинском центру Џерзи Шор, за Реал Симпле.
Са становишта соматског и нервног система, помаже у прекидању петљи стреса и даје тијелу прилику да се оријентише на садашњи тренутак кроз свјетлост, температуру, звук и покрет.
- Ова промјена вам може помоћи да изађете из спирале анксиозних мисли, помажући вам да се осјећате утемељеније - објашњава Клои Бин, терапеут.
Још једна предност ове праксе је чвршћи распоред спавања. Према ријечима др Азиза, када сте напољу ујутру и упијате рану сунчеву свјетлост, помоћи ћете у регулисању свог циркадијалног ритма. Конкретно, ова навика говори вашем мозгу да потисне мелатонин, хормон који подстиче сан. Ово усклађује унутрашњи сат вашег тијела са природним циклусом дана и ноћи. Другим ријечима, имаћете више енергије током дана, а мање током ноћи, како ниво мелатонина природно расте. Ово повећава шансе за квалитетан сан, што је кључно за здравље мозга.
Није тајна да вам добар ноћни сан може помоћи да се фокусирате током дана. Али ако тражите подстицај, проведите 20 минута напољу када се пробудите.
- Излазак напоље ујутру има тенденцију да брзо пробуди чула. Упијате свјетлост, температуру, звукове и оно што видите око себе, што повећава будност и помаже вам да се извучете из магловитог размишљања. Излагање јутарњем свјетлу доводи до пораста нивоа кортизола, што помаже у повећању енергије и способности фокусирања. Такође стимулише друге хемикалије у мозгу које изазивају „добро расположење“, попут допамина - савјетује Бин.
