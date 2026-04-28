Јутарња навика која ће вам аутоматски поправити расположење и повећати концентрацију

АТВ
28.04.2026 07:57

Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету
Фото: cottonbro studio/Pexels

Многи већи дио јутра проводе унутра, спремајући се за почетак дана. Одатле можете одмах прећи на пут до посла или у случају да радите од куће, сједате за радни сто.

Ипак, стручњаци за ментално здравље упућују на важност тога да смо напољу и кажу да ако одвојите само 20 минута током јутра које ћете да проведете на отвореном, можете да направите велику разлику. Ова навика нуди безброј користи за мозак, укључујући и оне које се тичу дугорочне функције мозга.

илу-пасош-путовања-18092025

Друштво

Ово може скупо да вас кошта: Обавезан документ који многи заборављају

Побољшава вам расположење

Покушајте да додате 20-минутни боравак на отвореном у своју јутарњу рутину. Излагање сунчевој свјетлости ће повећати хемикалије повезане са расположењем у вашем мозгу, помажући вам да се осјећате боље у цјелини.

- Поред тога, показало се да боравак на свјежем ваздуху и слушање звукова природе (као што је цвркут птица) смањује ризик од депресије и бистри ум, дајући вам обновљени осјећај енергије - каже др Рехан Азиз, психијатар у Универзитетском медицинском центру Џерзи Шор, за Реал Симпле.

Са становишта соматског и нервног система, помаже у прекидању петљи стреса и даје тијелу прилику да се оријентише на садашњи тренутак кроз свјетлост, температуру, звук и покрет.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Погледајте гдје ће данас у Бањалуци бити искључена струја

- Ова промјена вам може помоћи да изађете из спирале анксиозних мисли, помажући вам да се осјећате утемељеније - објашњава Клои Бин, терапеут.

Регулише циклус спавања

Још једна предност ове праксе је чвршћи распоред спавања. Према ријечима др Азиза, када сте напољу ујутру и упијате рану сунчеву свјетлост, помоћи ћете у регулисању свог циркадијалног ритма. Конкретно, ова навика говори вашем мозгу да потисне мелатонин, хормон који подстиче сан. Ово усклађује унутрашњи сат вашег тијела са природним циклусом дана и ноћи. Другим ријечима, имаћете више енергије током дана, а мање током ноћи, како ниво мелатонина природно расте. Ово повећава шансе за квалитетан сан, што је кључно за здравље мозга.

Повећава фокус и концентрацију

Није тајна да вам добар ноћни сан може помоћи да се фокусирате током дана. Али ако тражите подстицај, проведите 20 минута напољу када се пробудите.

Бресквица

Сцена

Бресквица раскинула са Немањом након пет година везе

- Излазак напоље ујутру има тенденцију да брзо пробуди чула. Упијате свјетлост, температуру, звукове и оно што видите око себе, што повећава будност и помаже вам да се извучете из магловитог размишљања. Излагање јутарњем свјетлу доводи до пораста нивоа кортизола, што помаже у повећању енергије и способности фокусирања. Такође стимулише друге хемикалије у мозгу које изазивају „добро расположење“, попут допамина - савјетује Бин.

(Новости Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Денвер прегазио Минесоту: Нестварни Јокић срушио рекорд Вестбрука

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 28. април: Ко планира брак, а коме пријети раскид?

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану

1 ч

0
Ова држава уводи реформу боловања: Радници ће радити и док су болесни?

Економија

Ова држава уводи реформу боловања: Радници ће радити и док су болесни?

1 ч

0

Више из рубрике

Вакцина

Здравље

Српска има најмодернији систем имунизације

18 ч

0
Црвени крпељ на људској кожи.

Здравље

Ако вас уједе крпељ, једну ствар никако не смијете да радите

19 ч

0
Разне таблете у кутији.

Здравље

Повучен лијек против горушице: Ево како да препознате прави

20 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Стручњаци објаснили да ли стрес утиче на развој тумора

21 ч

0

  • Најновије

08

42

Талентована глумица каријеру замијенила духовним животом: Сада је игуманија манастира

08

25

Минић са делегацијом Нижњеновгородске области

08

24

Расправа завршила крвопролићем: Избо младића јер му је напао сина?

08

16

Тактичка вјежба МУП-а у Лакташима

08

12

Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner