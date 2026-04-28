Ово може скупо да вас кошта: Обавезан документ који многи заборављају

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна од најчешћих дилема пред пут на море, посебно за оне који путују аутомобилом, јесте питање зеленог картона.
Иако се сваке године о томе много говори, забуна и даље постоји, највише зато што правила нису иста за све земље кроз које пролазите.
Велики број путника зна да зелени картон није потребан за улазак у Грчку, али ту се најчешће прави кобна грешка – већина возача до грчке обале долази преко Сјеверне Македоније, гдје су правила другачија.
Зелени картон је међународни доказ о осигурању возила. Он потврђује да ваше возило има важеће осигурање које се признаје и ван граница земље у којој је регистровано. Иако се у Европи тежи укидању овог документа, тај процес још увијек није завршен за све транзитне земље.
Грчка: Зелени картон није потребан. Довољна је полиса обавезног осигурања и стандардна документа.
Сјеверна Македонија: Зелени картон је обавезан. Без њега не можете регуларно проћи кроз ову земљу. Ако га заборавите, на граници ћете морати платити привремено осигурање, што је знатно скупље и узрокује велика задржавања.
Бугарска: Зелени картон није потребан. Ово је један од разлога зашто се дио путника одлучује за ову алтернативну руту.
На основу искустава путника, неколико грешака се понавља сваке године:
Возачи се воде правилом за Грчку, заборављајући да за Сјеверну Македонију важе другачији прописи.
Многи не провјере датум на зеленом картону. Дешава се да документ истекне током боравка на мору, што ствара велики проблем при повратку.
Вађење документа на самој граници увијек је скупље и стресније него у матичној осигуравајућој кући.
Ако путујете најчешћом рутом преко Сјеверне Македоније, без зеленог картона не крећите на пут. Припремите документа на вријеме како бисте избјегли непотребне трошкове и чекања у колонама, преноси Пут до Грчке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Сцена
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
08
42
08
25
08
24
08
16
08
12
Тренутно на програму