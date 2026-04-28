Српска богатија за 27 беба

28.04.2026 08:01

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 16 дјевојчица и 11 дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, у Требињу три, Бијељини, Невесињу, Градишци и Приједору по двије, Зворнику, Фочи по једна беба.

У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и пет дјечака, у Требињу двије дјевојчице и један дјечак, Бијељини дјевојчица и дјечак, Приједору и Невесињу по два дјечака, Градишци двије дјевојчице, Зворнику и Фочи по једна дјевојчица.

У породилишту у Источном Сарајеву није било порођаја у протекла 24 часа.

У Добоју нису били доступни за информације.

