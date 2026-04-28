Српска богатија за 27 беба

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 16 дјевојчица и 11 дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, у Требињу три, Бијељини, Невесињу, Градишци и Приједору по двије, Зворнику, Фочи по једна беба.
У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и пет дјечака, у Требињу двије дјевојчице и један дјечак, Бијељини дјевојчица и дјечак, Приједору и Невесињу по два дјечака, Градишци двије дјевојчице, Зворнику и Фочи по једна дјевојчица.
У породилишту у Источном Сарајеву није било порођаја у протекла 24 часа.
У Добоју нису били доступни за информације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
46 мин0
Здравље
46 мин0
Друштво
58 мин0
Бања Лука
1 ч0
Друштво
58 мин0
Друштво
1 ч1
Друштво
1 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
08
42
08
25
08
24
08
16
08
12
Тренутно на програму