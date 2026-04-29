Руски предсједник Владимир Путин изјавио је синоћ да Кијев сваког дана губи одређену територију ''у зони специјалне војне операције'' у Украјини и ''да се зато фокусирао на тероризам''.
Путин је на сједници Савјета безбједности Русије, која је била посвећена осигурању безбједности на изборима за Думу, рекао да су режим у Кијеву и његови спонзори прешли на отворене терористичке методе, и да ризик од терористичких пријетњи у Русији расте, преноси агенција РИА Новости.
"Знамо да су и кијевски режим и његови покровитељи прешли на отворено терористичке методе. Разлози су очигледни, јасни су свима, непријатељ није у стању да заустави напредовање наших снага, наших момака дуж линије контакта", нагласио је Путин.
Руски предсједник истакао је да Кијев све чешће изводи нападе дроновима на цивилну инфраструктуру.
Поводом предстојећих избора за Думу на јесен, он је наложио да се спречавају све врсте провокација, укључујући и оне из иностранства. - Украјина не одржава изборе и настојаће да их спријечи у Донбасу. Они који одбијају Донбасу и Новорусији историјско право да буду дио Русије, настојаће да тамо спријече гласање - рекао је Путин. Како је додао, грађани Донбаса, за које је рекао да су нови руски региони, ће ове године први пут бирати посланике на федералном нивоу. Очекује се да јединствени дан гласања буде 20. септембар.
