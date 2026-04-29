Пала у кому током козметичког захвата: Преминула након 10 дана

АТВ
29.04.2026 08:40

Фото: Pixabay/maleni_ferrari

Валентина (45) преминула је након што је пала у кому током рутинског козметичког захвата у приватној ординацији у Букурешту.

Породица преминуле оптужује љекара за немар, наводећи да прије интервенције нису обављени неопходни медицински тестови, као и да је процедура изведена у неадекватним условима, налик стоматолошкој ординацији. Истовремено, више жена јавило се са тврдњама да их је исти козметичар унаказио, док је Љекарски колеџ покренуо истрагу.

Валентина, жена из Рамнику Валче, преминула је након 10 дана проведених у коми у Институту за неуроваскуларне болести. Она се одлучила за мини фејслифтинг, познат као процедура "мачје очи", са циљем да визуелно издужи очи. Међутим, током интервенције дошло је до озбиљних компликација.

"Доктор ме је позвао, глас му је био у паници: "Господине Думитру, желим да вас обавијестим да је дошло до компликације и да сам позвао хитну помоћ’", испричао је Сорин Думитру, супруг преминуле.

Након неколико дана у коми, жена је подлегла посљедицама. Њен супруг је у раним јутарњим часовима дошао у мртвачницу како би преузео тијело, које је потом транспортовано у Рамнику Валчу, гдје ће бити сахрањена.

Породица тврди да прије захвата нису спроведене никакве анализе. Умјесто тога, Валентина је, како наводе, била приморана да потпише документ којим потврђује да је упозната са могућим компликацијама и да прихвата процедуру без права на накнадну материјалну или моралну одштету. У документу је, према тврдњама породице, стајала и клаузула по којој би пацијенткиња морала да плати одштету уколико негативно говори о ординацији на друштвеним мрежама.

Друге жене оптужиле истог љекара

Након трагедије, више жена је јавно иступило са оптужбама на рачун истог љекара.

"Уврнуо ми је брадавице, груди су ми равне, издужене, опуштене, кожа ми је опуштена, имам ужасне ожиљке. Рекао ми је да, ако желим корекцију, подијелимо трошкове – ја плаћам имплантате, а он салу. Али те тјера да потпишеш да није одговоран за посљедице", изјавила је Кристина Бордејану, бивша пацијенткиња.

Друга жена наводи да је имала лоше искуство са фејслифтингом.

"Једноставно ме је преварио. Прошло је двије и по године, а рана и даље гноји. Тражио ми је 3.100 евра", казала је она.

Супруг преминуле вјерује да је управо интервенција довела до смртног исхода, указујући и на лоше услове у којима је изведена.

"Било је као обична ординација, као да идете код зубара, столица", рекао је Сорин Думитру.

Љекари у Институту за неуроваскуларне болести утврдили су да је пацијенткиња боловала од болести имуног система и да је вјероватно имала раније постојећу анеуризму.

"Извршили смо хируршку интервенцију како бисмо изоловали ту анеуризму. Њено стање се константно погоршавало", изјавио је неурохирург Мугурел Радој.

Поводом овог случаја реаговали су и Љекарски колеџ и Министарство здравља, које је наложило хитне контроле у спорној ординацији која се налази у близини зграде Владе.

Дан након смрти пацијенткиње, ординација је затворена, а љекар није био доступан. Унутар просторија затечене су двије медицинске сестре које су навеле да су дошле да очисте, што указује на припреме за најављене инспекцијске контроле Управе за јавно здравље и санитарне инспекције.

Љекар, кога медији наводе као Маријана Симиона, одбио је да да детаљнију изјаву.

"Разговараћемо када се видимо лицем у лице", рекао је он новинарима, додајући да ће се накнадно огласити.

На питање о смрти пацијенткиње, кратко је поручио да је "све било у реду" и да "нема шта да себи замјери". Такође је навео да за интервенције уз мању локалну анестезију, према његовим ријечима, "нису потребне претходне анализе".

Полиција је у међувремену покренула кривични поступак због сумње на наношење тјелесних повреда из нехата. Истрага је у току.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

