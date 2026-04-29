Logo
Large banner

Три знака излазе из мрачног периода: Више неће бити сами

Аутор:

АТВ
29.04.2026 08:23

Коментари:

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Мало ко ће отворено да призна да се осјећа усамљено, као да је у том признању садржана нека врста стида. Но, тај осјећај поноса или нелагоде нестаје у периоду који је почео након уторка 28. априла.

Астролошки транзит доноси промјену за три хороскопска знака. Тригон Венере и Плутона натјераће их да схвате да је признавање усамљености први корак ка изласку из тог стања.

Лав

Већ дуго желите нешто да промијените код себе, али стално одгађате тај корак. Лавови, ви волите себе због својих особина и то се не доводи у питање. Ипак, постали сте свјесни да ваша снажна личност другима понекад може да буде превише. Иако нисте претјерано интензивни, знате да будете тврдоглави.

Управо у томе лежи коријен ваше усамљености – у повременој неспремности да се прилагодите жељама других, што је створило осјећај изолације. У уторак, под утицајем тригона Венере и Плутона, свјесно ћете се препустити току догађаја. Изненадићете се колико ће лако ваша усамљеност да нестане.

Близанци

Доста вам је повлачења од људи. Близанци, свјесни сте да сте предуго били сами. Иако нема сумње да волите своју самоћу, у посљедње вријеме то је отишло предалеко. Осјећали сте се усамљено и изоловано, но срећом, то је стање које се може ријешити.

Све што би требало да урадите јесте да се поново повежете с људима око себе. Тригон Венере и Плутона у уторак доноси вам појачану жељу за дружењем. Идеја да се некоме јавите више вам није одбојна, јер увиђате да је то кључ за излазак из тренутног стања. Ваша усамљеност ускоро ће постати ствар прошлости.

Шкорпија

Већ неко вријеме сте заробљени у осјећају самоће, али тригон Венере и Плутона у уторак коначно вас извлачи из тог расположења. Интензивно сте се повезали с неколико људи у свом животу, што вам је дало до знања да сте далеко од тога да сте сами на свијету.

Свако од нас има тренутке усамљености, али они не трају вјечно. Имате моћ да одаберете повезаност умјесто изолације. Иако је у реду да проводите вријеме сами, не смијете да допустите да то стање траје вјечно.

Током овог астролошког дешавања, ваше самопоуздање је на врхунцу. Ако сте се уморили од самоће, допустите својој харизми Шкорпије да дође до изражаја. Потражите пријатеље – они чекају ваш позив, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскоп 2026

Астролози

астрологија

звијезде

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

10

31

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

10

30

Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

10

17

Шок откриће из Чернобиља: Вукови развили отпорност на рак

10

16

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

10

15

Битно: Родитељи и вакцине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner