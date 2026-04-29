Три знака излазе из мрачног периода: Више неће бити сами

Мало ко ће отворено да призна да се осјећа усамљено, као да је у том признању садржана нека врста стида. Но, тај осјећај поноса или нелагоде нестаје у периоду који је почео након уторка 28. априла.
Астролошки транзит доноси промјену за три хороскопска знака. Тригон Венере и Плутона натјераће их да схвате да је признавање усамљености први корак ка изласку из тог стања.
Већ дуго желите нешто да промијените код себе, али стално одгађате тај корак. Лавови, ви волите себе због својих особина и то се не доводи у питање. Ипак, постали сте свјесни да ваша снажна личност другима понекад може да буде превише. Иако нисте претјерано интензивни, знате да будете тврдоглави.
Управо у томе лежи коријен ваше усамљености – у повременој неспремности да се прилагодите жељама других, што је створило осјећај изолације. У уторак, под утицајем тригона Венере и Плутона, свјесно ћете се препустити току догађаја. Изненадићете се колико ће лако ваша усамљеност да нестане.
Доста вам је повлачења од људи. Близанци, свјесни сте да сте предуго били сами. Иако нема сумње да волите своју самоћу, у посљедње вријеме то је отишло предалеко. Осјећали сте се усамљено и изоловано, но срећом, то је стање које се може ријешити.
Све што би требало да урадите јесте да се поново повежете с људима око себе. Тригон Венере и Плутона у уторак доноси вам појачану жељу за дружењем. Идеја да се некоме јавите више вам није одбојна, јер увиђате да је то кључ за излазак из тренутног стања. Ваша усамљеност ускоро ће постати ствар прошлости.
Већ неко вријеме сте заробљени у осјећају самоће, али тригон Венере и Плутона у уторак коначно вас извлачи из тог расположења. Интензивно сте се повезали с неколико људи у свом животу, што вам је дало до знања да сте далеко од тога да сте сами на свијету.
Свако од нас има тренутке усамљености, али они не трају вјечно. Имате моћ да одаберете повезаност умјесто изолације. Иако је у реду да проводите вријеме сами, не смијете да допустите да то стање траје вјечно.
Током овог астролошког дешавања, ваше самопоуздање је на врхунцу. Ако сте се уморили од самоће, допустите својој харизми Шкорпије да дође до изражаја. Потражите пријатеље – они чекају ваш позив, преноси Индекс.
