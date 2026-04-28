Никола је појео 300 јаја за 10 дана: Ево шта му се десило

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јаја већ деценијама имају лошу репутацију јер се њихова конзумација повезивала са холетеролом које садрже у жуманцету. С друге стране, спортисти знају да је јаје савршен пакет из природе јер се у њему налазе протеини, витамини Б1 и Д, минерали и здраве масти.
Зато је прије пар година фитнес тренер и јутјубер Никола Вејновић одлучио да спорведе заминљив експеримент на свом телу. Купио је 300 јаја с планом да их поједе за 10 дана, а прије и послије овог процеса провери крвну слику како би могао да упореди резултате. А цео процес пратило је више од 150 хиљада људи на његовом Инстаграм профилу
Тренер је јаја конзумирао у облику кајгане са пршутом, куваних јаја, шејк од беланаца и протеина, исецканих жумаца са грчким јогуртом и киселим краставцима. Једном приликом је за доручак појео кајгану од чак 20 јаја.
Вејновић је током овог изазова истакао да је примијетио да му се након оволиког уноса јаја манта у глави, да лакше губи фокус, те да му се коса много брже масти. Он је рекао и да му се јаја нису смучила, нити досадила, упркос томе што је то већина очекивала, а да је то успио захваљујући томе што их је увијек припремао на најразличитије начине.
"Провјерио сам комплетну крвну слику, заједно са холестеролом и полним хормонима, како бих исто урадио на крају и могао да провјерим да ли ми се здравље погоршало или унаприједило. Прије свега, битно је да знате да ја иначе сваког дана једем пет до осам јаја и одмах на почетку могу да вам кажем да је то здраво", истакао је Никола, преноси Ало
На крају је показао резултате крвне слике након десетодневног експеримента.
"Леукоцити су му пали са 7,1 на 6,1, еритроцити се снизили са 5,56 на 4,46, а хемоглобин је пао са 165 на 128. Укупни холестерол се повисио са 2,91 на 3,44. Ниво триглицерида повећао се са 0,85 на 1,01, а ЛДЛ холестерола са 0,22 на 0,80", открива.
Наглашава да су му резултати за нијансу лошији због исхране која је неоптимална.
"Мени су сада резултати лошији него на почетку, то је чињеница. Та исхрана је неоптимална и у многим тренуцима ми није пријало да поједем све одједном. Али за просјечног човјека који једе нормално јаја, не могу да му наштете и то је битно", закључио је фитнес тренеr.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
45
22
41
22
39
22
23
22
11
Тренутно на програму