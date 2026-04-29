Вулић: Не желим у ЕУ која уништава Републику Српску и демократски избор предсједника

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да није за ЕУ у којој ће јој бити одузето основно људско право да бира легитимног представника и предсједника Републике Српске.
Вулићева је истакла да у свијету не постоји примјер да је једна земља постала чланица ЕУ, а да има "тутора" каквог има БиХ.
"Тутора, под чијим скутима сте Ви", рекла је Вулићева одговарајући на дискусију посланика Наше странке Мие Карамехић-Абазовић која је прозвала Вулићеву да не зна стандарде ЕУ.
Вулићева је указала на чињенице да већи стандард у ЕУ не значи лакши живот.
"Кажете већа пензија у ЕУ, а да ли је већи стандард у ЕУ? У Хрватској је лијепо рекао један испитаник `шта ми вриједи ЕУ када ми је мировина иста`", навела је Вулићева.
Нагласила је да ЕУ има високе пензије, али да има и висок стандард.
"Знам да ви имате своју публику и не изненађује ме што изврћете тезе али ја нећу у ЕУ у којој немам основна људска права, право да бирам. То није ЕУ демократије, то је ЕУ ропства. Ја у ропство нећу", истакла је Вулићева.
Она је упозорила Абазовићеву да не буде некултурна. "Немојте се смијати и бити некултурни, поштујте парламент који толико волите", рекла је Вулићева и додала да је посланик СНСД-а Милирад Којић успјешан адвокат, а не глумац за парламентарним даскама.
Истакла је и да Република Српска није сиромашна. "Не знам гдје је колегиница ходала, вјероватно негдје тајно по Српској као и /Кристијан/ Шмит, њен налогодавац", рекла је Вулићева.
