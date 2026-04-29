Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

Хиљаде возача широм Европе постају жртве софистициране преваре с клонираним аутомобилима, у којој украдена или спорна возила преузимају идентитет потпуно легалних, остављајући купце без новца и без аута.
Украдено возило или оно с правним проблемима преузима идентитет другог, потпуно легалног аутомобила. То значи да користи његове регистрације, број шасије (ВИН) и документацију. На први поглед све одговара, али у стварности два аутомобила живе на тржишту с истим идентитетом. Проблем настаје када власти открију право стање. У том тренутку, аутомобил с лажним идентитетом се блокира, а купац остаје без свега, најчешће и без уложеног новца.
На нивоу Европске уније није познат тачан број таквих, клонираних аутомобила, но софистицирана превара узела је маха, пише ЕлПаис, преноси Јутарњи.хр.
Превара с клонирањем обично почиње украденим или на нерегуларан начин увезеним аутомобилом. Тада му се додјељује идентитет другог, истог или врло сличног аутомобила: исти модел, боја, па чак и опрема. Преваранти мијењају или фалсификују број шасије (ВИН), мијењају таблице и продају аутомобил с наизглед ваљаном документацијом.
Купац, привучен повољном цијеном и наизглед нормалном трансакцијом, купује аутомобил не знајући да још један ‘оригинал’ вози с истим идентитетом. У Европи се ова врста преваре обично открива на полицијским контролама, техничким прегледима или административним поступцима, а када се појави упозорење, возило се аутоматски задржава.
Један од најочитијих трагова је цијена. Ако је знатно испод тржишне, будите сумњичави. Такође је важно провјерити да број шасије одговара на свим дијеловима возила. Још један кључан детаљ је затражити комплетан извјештај о возилу с којим можете провјерити историју власништва, евентуалне терете, раније несреће или могућа упозорења. Такође, обратите пажњу на мање детаље: разлике у завршној обради, дијелове који не одговарају верзији или непотпуну документацију.
Најважније од свега: избјегавајте плаћање без гаранција.
Трансакције без уговора, брзе продаје или продавачи који врше притисак јасни су знакови ризика.
Након куповине, ситуација се компликује. Иако се купац сматра жртвом, то не спречава посљедице. Прво морате пријавити ситуацију, а након тога започиње судски поступак у којем се покушава утврдити поријекло возила и одговорност продавача. У многим случајевима поврат новца зависи од проналаска преваранта, што није увијек једноставно. Зато је превенција кључна.
Важно је знати да аутомобил не смије бити у саобраћају ако се потврди клонирање. Иако је купац није крив, аутомобил није легалан за вожњу.
Иако је већина аутомобила у Европи потпуно легална, овакве преваре показују да ризик постоји. Дигитализација и приступ информацијама побољшали су безбједност, али су и софистицирали нове преваре. Зато је куповина с опрезом и провјера сваког детаља и даље неопходна.
