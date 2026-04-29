Захарова о рјешењу за Украјину: ЕУ није дио преговора

Русија не разматра изјаве европских политичара о рјешењу у Украјини јер ЕУ није дио тог процеса, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Ни Њемачка ни ЕУ у цијелости нису учесници у преговарачком процесу о рјешењу сукоба у Украјини. Било какве изјаве њиховог руководства у том погледу за нас немају значај", напоменула је Захарова на брифингу, коментаришући изјаву њемачког канцелара Фридриха Мерца о могућности уступака Кијева.
Делегације Русије, Украјине и САД одржале су од почетка године три круга преговора, од којих је посљедњи одржан у Женеви 17. и 18. фебруара, преноси Срна.
Међутим, у априлу је из Кремља саопштено да је дошло до паузе у трилатералном мировном процесу због ситуације на Блиском истоку.
