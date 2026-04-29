Logo
Large banner

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

Аутор:

АТВ
29.04.2026 15:35

Коментари:

0
Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранске оружане снаге планирају "практичну војну акцију без преседана" као одговор на актуелну поморску блокаду коју су увеле САД, ако се она настави, рекао је неименовани високорангирани безбједносни извор.

Исти извор наводи да су иранске снаге до сада биле уздржане јер су жељеле да дају шансу дипломатији и мировним преговорима, али да "њихово стрпљење има границе", преноси Прес ТВ.

Извор је упоредио блокаду са "поморским разбојништвом", додајући да ће она више наштетити САД него Ирану, јер је Техеран "далеко отпорнији на економски притисак".

У међувремену, ранији медијски извјештаји указују да амерички предсједник Доналд Трамп, такође, између осталог, разматра поновно покретање ваздушних напада на Иран.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена сирове нафте порасла за два одсто

3 ч

0
Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Медији: Трамп наложио дуготрајну блокаду Ирана

7 ч

1
Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

Свијет

Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

18 ч

5
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

23 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Ухапшена особа која је прогутала више од килограма дроге

1 ч

0
Ножем јурио припаднике јеврејске заједнице: Двије особе избодене

Свијет

Ножем јурио припаднике јеврејске заједнице: Двије особе избодене

1 ч

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

ФБИ није утврио ко је пуцао на агента Тајне службе

2 ч

0
ватра

Свијет

Спалио тијело жене у ЗОО врту?

2 ч

0

  • Најновије

15

48

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

15

46

Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

15

38

Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

15

35

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

15

01

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner