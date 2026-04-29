Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иранске оружане снаге планирају "практичну војну акцију без преседана" као одговор на актуелну поморску блокаду коју су увеле САД, ако се она настави, рекао је неименовани високорангирани безбједносни извор.
Исти извор наводи да су иранске снаге до сада биле уздржане јер су жељеле да дају шансу дипломатији и мировним преговорима, али да "њихово стрпљење има границе", преноси Прес ТВ.
Извор је упоредио блокаду са "поморским разбојништвом", додајући да ће она више наштетити САД него Ирану, јер је Техеран "далеко отпорнији на економски притисак".
У међувремену, ранији медијски извјештаји указују да амерички предсједник Доналд Трамп, такође, између осталог, разматра поновно покретање ваздушних напада на Иран.
