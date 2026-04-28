Logo
Large banner

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

28.04.2026 16:03

Коментари:

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Иран нас је управо обавијестио да се налази у "стању колапса", саопштио је предсједник САД Доналд Трамп.

- Желе да што прије "отворимо Ормуски мореуз", док покушавају да разјасне ситуацију у вези са својим руководством /што вјерујем да ће моћи да ураде/ - написао је Трамп на "Трут соушл".

Трамп је раније продужио прекид ватре са Ираном, али је задржао на снази и поморску блокаду иранских лука и обале.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Трамп Иран преговори

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривено ко је возач "форда смрти": Миодраг на аутопуту усмртио троје младих!

Србија

49 мин

0
Краљ Енглеске

Свијет

Да ли ће краљ Чарлс проговорити о Епстиновим жртвама?

49 мин

0
Дарко Младић: Надам се да ће одлука о пуштању генерала бити донесена у петак до краја дана

Република Српска

1 ч

0
Детаљи братоубиства: Синиша и Радован дошли мајци у посјету, послали је у продавницу и десило се ЗЛО!

Србија

1 ч

0

Више из рубрике

Краљ Енглеске

Свијет

49 мин

0
Џефри Епстајн

Свијет

Норвешку тресе случај Епстин: Под истрагом све више људи

1 ч

0
УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Свијет

1 ч

2
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Пожар у Москви, расте број погинулих

2 ч

0

  • Најновије

16

41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner