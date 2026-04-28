Да ли ће краљ Чарлс проговорити о Епстиновим жртвама?

Демократски конгресмен Ро Кана, који је предводио објављивање досијеа Џефрија Епштајна, позвао је британског краља да искористи своју државну посјету САД како би захтијевао објављивање свих преосталих докумената и изразио подршку жртвама покојног педофила.
Ово би, како је Кана рекао за „Телеграф“, могло омогућити монарху да покаже „међународно лидерство“ и ублажи скандал који је захватио краљевску породицу након открића о везама Ендруа Маунтбатена-Виндзора са Епштајном, пише „Телеграф“ .
Палата је раније саопштила да краљ и краљица неће моћи да се састану са Епштајновим жртвама због текућих истрага у Британији. Скоро половина од процјењених шест милиона докумената везаних за активности осрамоћеног финансијера, у које су умјешане младе жене и неки од најмоћнијих људи на свијету, још увијек није објављена.
Господин Кана је такође упозорио да су Ендру Маунтбатен-Виндзор и лорд Манделсон, бивши британски амбасадор у САД, нарушили посебан однос између двије земље одбијајући позиве Конгреса да свједоче о свом пријатељству са Епштајном.
„Краљевска породица је умјешана у злостављање Епштајнових жртава“, рекао је Кана. „Постоји директна оптужба против краљевског брата, постављају се питања о томе ко је посећивао краљевски двор, шта је монархија знала о Ендруовом понашању и зашто се нису раније огласили.“
„Али, узимајући све то у обзир, био би огроман потез за краља да се састане са жртвама, стане уз њих и пошаље поруку да разумије да нико није изнад закона и да нико нема право да злоупотребљава моћ“, додао је.
Краљ путује у САД у напетом тренутку за трансатлантске односе, након тензија између британског премијера Сер Кира Стармера и америчког предсједника Доналда Трампа због рата у Ирану. Амерички предсједник је више пута исмевао свог бившег савезника, рекавши да премијер „није Винстон Черчил“ и неповољно га упоређујући са Невилом Чемберленом.
Иако Трамп високо поштује краља, постоји ризик да ће државна посјета Његовог Величанства бити у сенци везе његовог брата са Епштајном. Истовремено, Епштајн је непријатна тема за самог предсједника.
Био је пријатељ са педофилом најмање деценију, све до почетка 2000-их, и у почетку се противио објављивању Епштајнових досијеа. То би могло да учини краља опрезним у покретању те теме док покушава да поправи свој посебан однос. Након одлагања, Трамп је ипак наредио објављивање докумената.
Кана је позвао краља да се приватно састане са Епштајновим жртвама током његовог путовања. Ако то није могуће, додао је, требало би јавно да изрази подршку преживелима у свом обраћању Конгресу или да се састане са политичарима који су наметнули објављивање досијеа.
„Ово је прилика за међународно вођство и биће пропуштена ако је краљ не искористи“, рекао је Кана. „Британија је показала већу спремност да позове елите на одговорност. Мислим да су то урадили много боље него ми. Нисмо имали ниједну истрагу или кривично гоњење.“
Подсјетимо се да су Ендру Маунтбатен-Виндзор и лорд Манделсон ухапшени у фебруару због сумње на злоупотребу положаја, убрзо након што су откривени Епштајнови досијеи. Кана је наставио: „Британски народ је био диван... Захтевали су правду и одговорност за Епштајнову класу. Било би добро видјети краља како понавља тај став.“
Извор из Бакингемске палате рекао је да „не би било могуће“ да се краљ или краљица састану са Епштајновим жртвама „у најбољем интересу самих преживјелих“. Очекује се да ће краљица пронаћи друге начине да покаже подршку жртвама сексуалног злостављања.
Кана је, заједно са Томасом Масијем, републиканским конгресменом из Кентакија, инсистирао на усвајању закона којим би се приморала влада САД да објави Епштајнове досијее. Министарство правде САД (DoJ) још увијек није објавило око 2,6 милиона докумената.
Демократа је оптужио Трампову администрацију за прикривање како би заштитио Епштајнове наводне саучеснике. Једина друга особа оптужена у вези са Епштајновим злочинима је Гислен Максвел, која тренутно служи 20-годишњу казну за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
Међутим, њена судбина је далеко од рјешене. У јуну 2025. године састала се са једним од Трампових најближих сарадника, Тодом Бланшом, бившим Трамповим адвокатом, а сада вршиоцем дужности америчког тужиоца.
Њихов дводневни разговор, који је трајао девет сати, био је веома необичан, а Максвел је од тада затражио помиловање од предсједника. Неки чланови Представничког дома САД разматрају да ли би такав захтјев могао бити прихваћен у замјену за Максвелово свједочење у њиховој истрази о Епштајновим злочинима.
Бланш је преузела Министарство правде након што је Трамп отпустио државну тужитељку Пам Бонди усред критика на њено поступање са Епштајновим досијеима.
Вирџинија Ђуфре, која је извршила самоубиство у априлу 2025. године, тврдила је да ју је Епштајн водио у Маунтбатен-Виндзор када је имала 17 година и да ју је бивши принц сексуално злостављао у три одвојене наврате. Он је више пута негирао те оптужбе.
Кана је позвао своје колеге да се према краљу опходе „пристојно“ када се буде обраћао Конгресу у уторак. „Не мислим да ће га било који члан Конгреса прекидати или не би требало да га прекине“, рекао је. „Ово није време за заседе.“
Покушаји да се Маунтбатен-Виндзор и лорд Менделсон приморају да свједоче пред Конгресом о својим везама са Епштајном вјероватно неће успјети, признао је Кана. Конгрес је обојици издао судски позив, али нема овлашћење да их позове јер живе у иностранству.
„Моје је осјећање да смо исцрпели те опције... то би захтевало дипломатске преговоре“, рекао је. „Али требало би да дођу. То је важно за однос. Требало би да дођу и одговоре на питања.“
