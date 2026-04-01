"Краљ Чарлс треба да чује како су моћни људи изневјерили Епстинове жртве"

Аутор:АТВ
Амерички посланик позива краља Чарлса да се састане са преживjелима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна током своје посjете Сједињеним Државама.
Иако посjета још није званично потврђена, краљ и краљица Камила наводно планирају путовање крајем априла, извjештава Би-Би-Си .
Демократски конгресмен Ро Кана, који је прошле године помогао у изради закона којим је Министарство правде САД приморано да објави Епштајнова документа, позива краља да се приватно састане са жртвама како би директно од њих чуо „како су их изневерили моћни појединци и институције“. „Као што знате, ово није само америчко питање“, написао је Кана јуче у писму краљу.
Палата је раније саопштила да краљ „саосjећа и наставља да саосjећа са жртвама свих облика злостављања“. У писму, Кана је навела: „Епштајнова мрежа имала је значајне везе са Британијом, преко Гислен Максвел, његових односа са британским јавним личностима и друштвених и политичких кругова у којима се кретао.“
„Ове везе покрећу шира питања о томе како је Епштајн успио да одржи утицај, кредибилитет и заштиту преко граница тако дуго“, наводи се у писму. Представник Калифорније је такође напоменуо да су чланови Конгреса тражили свједочење од краљевог брата, Ендруа Маунтбатена-Виндзора.
Такође траже свједочење Питера Манделсона, бившег британског амбасадора у Сједињеним Државама, о његовим везама са Епштајном. Маунтбатен-Виндзор, коме су прошле године одузете титуле због веза са Епштајном, не може добити судски позив да дође у Сједињене Државе и није одговорио на захтев. Он је досљедно и снажно негирао било какву незакониту радњу у својим односима са Епштајном.
Прошлог мјесеца, краљ је рекао да је краљевска породица „спремна да подржи“ полицијске истраге након што је његов брат ухапшен, а касније пуштен због сумње на злоупотребу положаја. Истрага се односи на Ендруово вријеме проведено као британски трговински представник од 2001. до 2011. године, а услиједила је након низа оптужби да је дијелио званична документа са Епштајном.
Уколико се краљева посјета САД одржи, очекује се да ће он и краљица Камила посјетити Вашингтон, гдје би требало да се састану са предсједником Доналдом Трампом и, према извјештајима америчких медија, да се обрате Конгресу. Посјета би се одржала уочи 250. годишњице Декларације о независности САД у јулу.
Документи које је Министарство правде објавило посљедњих мјесеци такође укључују фотографије Маунтбатен-Виндзора са Епштајном, као и фотографију бившег принца како клечи над женом на поду чије је лице заклоњено на објављеним фотографијама.
Подсјетимо се да је Маунтбатен-Виндзор постигао вансудски договор са својом најпознатијом тужитељком, Вирџинијом Ђуфр, 2022. године. Она га је оптужила за сексуални напад када је имала 17 година. Договор није укључивао признање одговорности.
