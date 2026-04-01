Logo
Large banner

Погледајте како изгледа најопаснији мост на свијету: Сваки корак је ризичан (ВИДЕО)

Аутор:

АТВ
01.04.2026 13:55

Коментари:

0
Најопаснији мост на свијету
Фото: X/Screenshot

Висећи мост Хусејни у Пакистану важи за један од најопаснијих пјешачких прелаза на свијету, гдје сваки корак може бити ризичан због нестабилне конструкције и снажних вјетрова.

Ипак, за локално становништво он је свакодневна потреба, док за туристе представља адреналински изазов.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Налази се високо изнад ријеке Хунзе, у окружењу монументалних врхова планинског ланца Каракорам у Пакистану. Са једноставном конструкцијом од дрвених дасака и челичних сајли, стекао је глобалну репутацију као један од најопаснијих пјешачких мостова на свијету.

За мјештане је кључна саобраћајна веза без које је свакодневни живот незамислив, док за туристе и љубитеље адреналина представља изазов који искушава границе издржљивости и храбрости, пише Натионал Геограпхиц, преноси нет.хр.

Ризична конструкција

Мост је изграђен 1960-их година с циљем повезивања села Хусејни и Зарабад. Протеже се на дужини од приближно 200 метара, на висини од око 15 метара изнад ријеке. Његова конструкција је изузетно једноставна, а чини је више од 450 дрвених дасака положених на челичне сајле. Опасност при преласку не произлази само из дужине и висине, већ и из великих и неравномјерних размака између дасака, од којих су многе оштећене или недостају.

Сваки корак захтијева потпуну усредсређеност, будући да се кроз отворе између дасака види брза ријечна струја. Додатни елемент ризика је изражена нестабилност моста. Регија Горња Хунза позната је по снажним вјетровима који, пролазећи кроз кањон, узрокују непрестано и снажно њихање конструкције. У таквим условима, прелазак постаје изузетно захтјеван јер сваки удар вјетра отежава одржавање равнотеже.

Смртоносне посљедице пада

Психолошком утиску опасности значајно доприноси и непосредна околина. Уз садашњи мост видљиви су остаци претходне, старије конструкције коју су уништиле поплаве. Ти распадајући дијелови служе као стални визуелни подсјетник на инхерентне ризике.

Испод моста протиче ријека Хунза, чија је вода ледено хладна и брза због отапања оближњих глечера. Пад у ријеку у правилу има смртоносне посљедице због снажних струја и екстремно ниске температуре. Иако не постоје званичне статистике о несрећама, према исказима локалног становништва, током деценија је забиљежено више смртних случајева. Посљедњи забиљежени инцидент догодио се 2022. године, када је студент страдао након пада с моста.

Саобраћајница и туристичка атракција

Упркос својој репутацији, мост Хусејни представља кључну везу за локално становништво. Становници га користе свакодневно за пренос намирница и вођење стоке, прелазећи га с вјештином и сигурношћу стеченом искуством. За њих мост није туристичка атракција, већ неопходан елемент живота у захтјевним условима планинског окружења.

Посљедњих година мост је постао и значајна туристичка дестинација. Уз плаћање симболичне накнаде намијењене одржавању, посјетиоци из цијелог свијета имају прилику за узбуђење.

Иако се не препоручује особама слабије физичке спреме, многи се одлучују на прелазак како би доживјели јединствено искуство. Као сигурнија алтернатива, у близини је постављен зиплајн који пружа једнако импресиван поглед на ријеку и околне планинске врхове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

most

Пакистан

pješaci

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner