Да ли нове гуме иду на предње или задње точкове?

Истраживања показују да половина возача вјерује да нове гуме треба поставити на предње точкове аутомобила - међутим, да ли је то баш тако?
Многи возачи сматрају да је логично поставити нове гуме на предње точкове, јер се они брже троше и утичу на управљање и кочење. Међутим, ова пракса може довести до смањења стабилности возила, посебно при већим брзинама или у неповољним временским условима.
Како је за Ауто Експрес рекао стручњак из компаније Микелин, Брајан Портоуз, нове гуме увијек треба постављати на задњу осовину возила.
Регион
Влада Хрватске пушта на тржиште 35.000 тона дизела из обавезних залиха
Ово правило важи без обзира на тип погона аутомобила. Постављање нових гума на задње точкове обезбеђује бољу стабилност возила, смањујући ризик од заношења задњег дела током вожње.
Задње гуме имају кључну улогу у стабилности возила. Ако су оне истрошене или лошијег квалитета, може доћи до опасног губитка контроле над возилом, посебно у ситуацијама као што су нагло кочење или вожња по клизавом коловозу.
У таквим условима, лошије гуме на задњој осовини могу изазвати заношење задњег дијела возила, што је тешко исправити чак и уз помоћ напредних система.
Код возила са погоном на сва четири точка (4x4 и АВД), важно је напоменути да су све четири гуме подложне хабању, али и даље важи правило да се нови пар гума ставља позади.
Разлог је што чак и код АВД система, стабилност долази првенствено од задње осовине, док се предње гуме више ослањају на управљање. Додатно, код 4x4 возила, неуједначена потрошеност гума може изазвати повећано оптерећење на диференцијал и друге компоненте система погона, преноси Б92.
