Влада Хрватске пушта на тржиште 35.000 тона дизела из обавезних залиха

Аутор:АТВ
Коментари:1
Влада Хрватске донијела је данас одлуку да на тржиште пусти 35.000 тона дизела из обавезних залиха нафте и нафтних деривата, а смисао је учествовање у европским напорима за стабилизацију тржишта.
Не ради се о ванредној мјери или ситуацији, јер је снабдијевање горивом у Хрватској редовно.
Хроника
Отпуштена количина из залиха за Хрватску представља 4,39 дана просјечног дневног нето увоза, 4,1 дан просјечне дневне потрошње односно око 4,7 посто обавезних залиха. Те количине ће бити и обновљена.
Министар привреде Хрватске Анте Шушњар рекао је да се не ради ни о каквој ванредној мјери ни ситуацији, него се мјера доноси у духу солидарности са земљама која су то приморане да направе.
Друштво
- У смислу сигурности нашег снабдијевања, апсолутно имамо све под контролом - рекао је Шушњар.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 д1
Регион
4 д0
Регион
4 д0
Регион
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму