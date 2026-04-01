Влада Хрватске пушта на тржиште 35.000 тона дизела из обавезних залиха

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:55

Коментари:

1
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Влада Хрватске донијела је данас одлуку да на тржиште пусти 35.000 тона дизела из обавезних залиха нафте и нафтних деривата, а смисао је учествовање у европским напорима за стабилизацију тржишта.

Не ради се о ванредној мјери или ситуацији, јер је снабдијевање горивом у Хрватској редовно.

Отпуштена количина из залиха за Хрватску представља 4,39 дана просјечног дневног нето увоза, 4,1 дан просјечне дневне потрошње односно око 4,7 посто обавезних залиха. Те количине ће бити и обновљена.

Министар привреде Хрватске Анте Шушњар рекао је да се не ради ни о каквој ванредној мјери ни ситуацији, него се мјера доноси у духу солидарности са земљама која су то приморане да направе.

- У смислу сигурности нашег снабдијевања, апсолутно имамо све под контролом - рекао је Шушњар.

(Танјуг)

