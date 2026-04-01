Није само плата: Радници у БиХ јасно поручили шта желе од послодаваца

Радници у БиХ данас много јасније него раније знају шта желе од послодаваца – и то више није само висина плате.
Баланс између пословног и приватног живота, флексибилност и осјећај припадности постају кључни фактори при избору посла, показују резултати истраживања које је провео "МојПосао.ба" у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација у БиХ (УНФПА) и Сарајевским отвореним центром.
Када је ријеч о усклађивању пословних и породичних обавеза, испитаници су као најважнији фактор издвојили флексибилно радно вријеме (39 одсто).
Одмах иза тога слиједи могућност рада на даљину (31 одсто), док 21 одсто испитаника посебно цијени могућност одсуства у случају болести члана породице.
Ови подаци јасно показују да радници све више траже разумијевање и подршку у свакодневном животу, а не само стабилна примања.
Када је ријеч о инклузивности, кључни фактор су једнаке могућности за напредовање у каријери (23 одсто).
Важну улогу имају и отворена комуникација и доступни канали за повратне информације (19 одсто), као и транспарентне праксе запошљавања (16 одсто).
Уз то, 15 одсто испитаника наглашава значај јасних политика које промовишу разноликост и инклузију.
На избор најинклузивнијег послодавца посебно утичу могућности професионалног развоја доступне свима (25 одсто), али и иницијативе које промовишу друштвену одговорност (20 одсто).
То показује да радници данас очекују више – не само добре услове рада, већ и јасну улогу компаније у друштву.
Истраживање, проведено од 13. фебруара до 20. марта 2026. године путем портала "МојПосао.ба", показује да компаније које успију да испуне ове критеријуме постају најпожељније на тржишту рада.
Ријеч је, како се наводи, о послодавцима који нуде флексибилност, разумију потребе запослених и активно граде инклузивно радно окружење.
