Logo
Large banner

Није само плата: Радници у БиХ јасно поручили шта желе од послодаваца

Аутор:

АТВ
01.04.2026 12:35

Коментари:

0
Радници у БиХ данас много јасније него раније знају шта желе од послодаваца – и то више није само висина плате.

Баланс између пословног и приватног живота, флексибилност и осјећај припадности постају кључни фактори при избору посла, показују резултати истраживања које је провео "МојПосао.ба" у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација у БиХ (УНФПА) и Сарајевским отвореним центром.

Флексибилност на првом мјесту

Када је ријеч о усклађивању пословних и породичних обавеза, испитаници су као најважнији фактор издвојили флексибилно радно вријеме (39 одсто).

Одмах иза тога слиједи могућност рада на даљину (31 одсто), док 21 одсто испитаника посебно цијени могућност одсуства у случају болести члана породице.

Ови подаци јасно показују да радници све више траже разумијевање и подршку у свакодневном животу, а не само стабилна примања.

Једнаке шансе и отворена комуникација

Када је ријеч о инклузивности, кључни фактор су једнаке могућности за напредовање у каријери (23 одсто).

Важну улогу имају и отворена комуникација и доступни канали за повратне информације (19 одсто), као и транспарентне праксе запошљавања (16 одсто).

Уз то, 15 одсто испитаника наглашава значај јасних политика које промовишу разноликост и инклузију.

Развој и друштвена одговорност

На избор најинклузивнијег послодавца посебно утичу могућности професионалног развоја доступне свима (25 одсто), али и иницијативе које промовишу друштвену одговорност (20 одсто).

То показује да радници данас очекују више – не само добре услове рада, већ и јасну улогу компаније у друштву.

Послодавци који одговоре на очекивања

Истраживање, проведено од 13. фебруара до 20. марта 2026. године путем портала "МојПосао.ба", показује да компаније које успију да испуне ове критеријуме постају најпожељније на тржишту рада.

Ријеч је, како се наводи, о послодавцима који нуде флексибилност, разумију потребе запослених и активно граде инклузивно радно окружење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радници

poslodavci

Плата

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner