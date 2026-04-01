Ужас у школском дворишту: Мушкарац пришао дјетету и почео да га удара

01.04.2026 12:05

Фото: АТВ

Језив напад догодио се у основној школи у селу Дреновац код Дечана, када је, према доступним информацијама, један мушкарац физички напао једанаестогодишњег ученика.

Како преносе локални медији, напад се догодио испред школе наочиглед друге дјеце и наставника, када је мушкарац пришао дјетету и, како се сумња, почео да му задаје ударце по тијелу.

Мотив напада за сада није познат, а надлежни органи интензивно раде на утврђивању свих чињеница и околности овог случаја.

Повријеђени ученик је одмах након инцидента збринут и указана му је медицинска помоћ, а према посљедњим информацијама, његово стање је стабилно и налази се ван животне опасности.

Из тужилаштва је потврђено да је осумњичени идентификован убрзо након инцидента, као и да му је одређено задржавање у трајању до 48 сати, у оквиру даље истраге.

Надлежни истичу да се предузимају све законом предвиђене мјере како би се случај у потпуности расвијетлио, а против осумњиченог ће, након прикупљања доказа, бити покренути одговарајући правни поступци.

(IndexOnline)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

