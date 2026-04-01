Трагедија у брдима Крима: Пронађена олупина авиона, нема преживјелих

Аутор:АТВ
Коментари:0
Руски војни транспортни авион Антонов Ан-26 срушио се у вечерњим сатима 31. марта на подручју Крима, при чему је погинуло свих 29 особа које су се налазиле у авиону.
Према подацима руског Министарства одбране, међу страдалима су шест чланова посаде и 23 путника.
Контакт са авионом изгубљен је око 18 часова по локалном времену током планираног лета. Убрзо након тога упућене су спасилачке екипе, које су лоцирале мјесто пада у брдовитом подручју, око 25 километара источно од Севастопоља. Поједини извори наводе да је авион ударио у литицу.
Прелиминарни резултати истраге указују на технички квар као највјероватнији узрок несреће. Министарство одбране наводи да нема индиција да је авион био погођен споља, што у овом тренутку искључује могућност дејства са земље или из ваздуха.
Истражни комитет Русије покренуо је кривични поступак због могућег кршења правила летења и припреме лета, у складу са чланом 351 руског Кривичног законика. На терену су ангажовани војни истражитељи, спасиоци и форензичке екипе које раде на прикупљању доказа и утврђивању тачних околности несреће.
Антонов Ан-26 је двомоторни турбопроп авион совјетске производње, намијењен за тактички транспорт људи и терета на кратким и средњим релацијама. И даље је широко заступљен у војним и цивилним флотама, посебно у Русији, гдје се налази највећи број оперативних примерака.
Антонов Ан-26 се производио од 1969. до 1986. године, током којих је израђено око 1.400 примјерака овог типа.
Крим, који је Русија анектирала 2014. године, налази се под појачаним војним активностима и повремено је мета напада, али за сада нема потврде да је овај инцидент повезан са борбеним дејствима, преноси Аеро.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму