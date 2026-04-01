Logo
Large banner

Трагедија у брдима Крима: Пронађена олупина авиона, нема преживјелих

Аутор:

АТВ
01.04.2026 11:51

Коментари:

0
Авион
Фото: Pexels

Руски војни транспортни авион Антонов Ан-26 срушио се у вечерњим сатима 31. марта на подручју Крима, при чему је погинуло свих 29 особа које су се налазиле у авиону.

Према подацима руског Министарства одбране, међу страдалима су шест чланова посаде и 23 путника.

Контакт са авионом изгубљен је око 18 часова по локалном времену током планираног лета. Убрзо након тога упућене су спасилачке екипе, које су лоцирале мјесто пада у брдовитом подручју, око 25 километара источно од Севастопоља. Поједини извори наводе да је авион ударио у литицу.

Прелиминарни резултати истраге указују на технички квар као највјероватнији узрок несреће. Министарство одбране наводи да нема индиција да је авион био погођен споља, што у овом тренутку искључује могућност дејства са земље или из ваздуха.

Истражни комитет Русије покренуо је кривични поступак због могућег кршења правила летења и припреме лета, у складу са чланом 351 руског Кривичног законика. На терену су ангажовани војни истражитељи, спасиоци и форензичке екипе које раде на прикупљању доказа и утврђивању тачних околности несреће.

Антонов Ан-26 је двомоторни турбопроп авион совјетске производње, намијењен за тактички транспорт људи и терета на кратким и средњим релацијама. И даље је широко заступљен у војним и цивилним флотама, посебно у Русији, гдје се налази највећи број оперативних примерака.

Антонов Ан-26 се производио од 1969. до 1986. године, током којих је израђено око 1.400 примјерака овог типа.

Крим, који је Русија анектирала 2014. године, налази се под појачаним војним активностима и повремено је мета напада, али за сада нема потврде да је овај инцидент повезан са борбеним дејствима, преноси Аеро.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срушио се авион

Krim

nema preživjelih

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Градови и општине

Дервента укинула мјере одбране од поплава

4 д

0
Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Хроника

Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

4 д

0
Ово месо је најгоре за срце, а често је на нашим тањирима

Здравље

Ово месо је најгоре за срце, а често је на нашим тањирима

4 д

0
Аутомобил у снијегу

Регион

Од данас промјена у саобраћају: Ко не испоштује ово платиће казну

4 д

0

Више из рубрике

Путин: Русија може да одигра важну улогу

Свијет

Путин: Русија може да одигра важну улогу

4 д

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Свијет

Тинејџер (16) починио самоубиство након језивог питања ЧетГПТ-ју: У телефону оставио опроштајне поруке

4 д

0
Овог априла се све мијења на границама

Свијет

Овог априла се све мијења на границама

4 д

0
Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

Свијет

Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner