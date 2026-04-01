Овог априла се све мијења на границама

Ушли смо у мјесец у којем ће се све промијенити приликом преласка граница Европске уније из трећих земаља с обзиром да од 10. априла почиње примјена ЕЕС система.
Наиме, од поменутог датума ЕЕС (Entry/Exit System) ће почети потпуно да се примјењује.
Ријеч је о потпуно новом, дигитализованом, режиму контроле уласка и изласка држављана трећих земаља, који ће замијенити печатирање пасоша дигиталним биљежењем улазака и излазака држављана земаља које нису чланице ЕУ, а путују на краткотрајни боравак.
Нови систем (ЕЕС) почео је са радом 12. октобра 2025. године, уз постепено увођење у 29 европских земаља. Од 10. априла 2026. године, систем ће бити у потпуности оперативан.
У првим данима пуне примјене очекују се гужве и дужа задржавања на граничним прелазима.
Од почетка примјене система, забиљежено је више од 45 милиона прелазака границе приликом уласка или изласка путника из европских земаља које користе овај систем. Више од 24.000 особа одбијено је на граници из различитих разлога, попут неадекватног образложења путовања, истека или фалсификованих докумената.
Систем је такође помогао у идентификацији више од 600 особа које су представљале безбједносни ризик за Европу – њима је одбијен улазак и евидентирани су у систему.
Захваљујући биометријским подацима које ЕЕС прикупља, преваре са идентитетом сада се лакше откривају. На сваком граничном прелазу, отисци прстију и фотографије лица путника провјеравају се у односу на податке сачуване у систему.
ЕЕС је аутоматизовани систем Европске уније намијењен регистрацији уласка, изласка путника из земаља које нису чланице ЕУ, а путују на краткорочни боравак.
Приликом преласка границе, путници ће морати да оставе основне биометријске податке, укључујући отиске прстију и фотографију лица, док ће се при сваком наредном уласку ти подаци користити за бржу идентификацију.
Систем аутоматски израчунава дужину дозвољеног боравка, чиме се смањује могућност прекорачења дозвољених 90 дана у периоду од 180 дана.
ЕЕС систем је оперативан и на аеродромима на којима су, углавном, инсталирани апарати/киосци на којима сами можете да завршите ову процедуру.
Европска унија је најавила и увођење мобилне апликације "Travel to Europe" која би путницима из земаља ван ЕУ могла да олакша улазак у шенгенски простор захваљујући регистрацији унапред.
За сада функционише у Шведској и Португалу, а остале земље чланице ће је тек увести.
Апликација омогућава корисницима да унапријед региструју податке из пасоша и фотографију лица прије доласка на гранични прелаз на коме се ЕЕС користи. Путем апликације путници могу унапријед да попуне и упитник о условима уласка.
Држављани земаља ван ЕУ кроз апликацију могу да се региструју у року од 72 сата прије уласка у земље ЕУ или изласка из европске земље која подржава ову апликацију.
Апликација неће замијенити граничне контроле, али чини прелазак границе једноставнијим, бржим и ефикаснијим. Путници ће и даље морати да прођу провјеру, али се очекује да ће процедура бити бржа јер су подаци већ унијети у систем.
Европска комисија је најавила и одређене флексибилности ЕЕС система које би могле да спријече велике гужве током љетне сезоне.
Ова одлука донесена је због све веће забринутости да би током љетне сезоне могло доћи до озбиљног саобраћајног хаоса, посебно након потпуне импелментације ЕЕС-а од 10. априла.
"Увођење овако великог система је сложен и компликован задатак. Зато смо се одлучили за постепено увођење са уграђеном флексибилношћу. То значи да државе чланице имају потребне алате да ријеше евентуалне проблеме захваљујући овом постепеном лансирању", објаснио је портпарол Европске комисије Маркус Ламерт и додао:
"Знамо да постепено увођење траје до априла, али пошто чујемо и забринутости у вези са предстојећом љетном сезоном, постоји и уграђена флексибилност за љетни период, тако да државе чланице, ако буде потребно, увијек могу да продуже овај период постепеног увођења до септембра".
Флексибилност омогућава појединачним земљама да саме одлуче колико брзо ће повећавати проценат регистрације.
Након потпуне примјене ЕЕС система, слиједи ЕТИАС који подразумијева издавање електронске дозволе за путовање намијењене држављанима земаља којима за улазак у шенгенски простор није потребна виза.
ЕТИАС представља обавезну претходну ауторизацију путовања, која ће бити повезана са пасошем путника и важиће до три године, односно до истека пасоша – у зависности од тога шта прије наступи. У случају издавања новог пасоша, биће неопходно поднијети и нови ЕТИАС захтјев.
Захтјев за ЕТИАС подносиће се онлајн, а цијена дозволе ће износити 20 евра, уз изузетке за одређене категорије путника који су ослобођени плаћања.
