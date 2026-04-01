Још једна земља улази у рат на Блиском истоку?

01.04.2026 08:49

Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Уједињени Арапски Емирати разматрају војну подршку САД за отварање Ормуског мореуза силом, уз иницијативу за резолуцију УН, након ескалације иранских напада и растућих тензија у региону, известио је "Волстрит журнал".

УАЕ, како се наводи, лобирају за резолуцију Савјета безбједности УН која би одобрила такву акцију, док дипломатски представници позивају међународне силе да формирају коалицију за осигурање стратешког пловног пута.

"Дипломате Емирата позвале су САД и војне силе у Европи и Азији да формирају коалицију како би отвориле мореуз силом", рекао је званичник УАЕ.

Емирати планирају и логистичку подршку, укључујући уклањање мина и друге помоћне операције, а траже и контролу над острвима у региону, укључујући Абу Мусу, коју Иран држи више од 50 година.

Министарство спољних послова УАЕ је истакло да постоји широки глобални консензус о потреби очувања слободе пловидбе у Ормуском мореузу, позивајући се на претходне резолуције УН и Међународне поморске организације које осуђују иранске нападе и блокаду мореуза.

Саудијска Арабија и друге државе Персијског залива подржавају притисак на Иран, али још нису директно укључиле своје војске, док Бахреин подржава резолуцију УН и домаћин је Пете флоте морнарице.

Експерти упозоравају на ризике укључивања УАЕ у војну акцију, наводећи да би то могло да изазове појачане иранске нападе на критичну инфраструктуру и дестабилизацију инвестиционог окружења у региону.

Иран је у посљедњих неколико дана интензивирао нападе на УАЕ, укључујући готово 50 балистичких и крстарећих ракета и дронова у уторак, а укупно је лансирано око 2.500 пројектила и дронова од почетка сукоба.

Званичници заливских земаља истичу да рат и ирански напади доводе до промјене дугогодишњег става УАЕ, који су до сада покушавали да избјегну дефинисање као борбене стране, али да сада сматрају потребним да реагују на ескалацију сукоба у региону.

