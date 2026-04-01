Велика спасилачка акција на Сави: Више особа у води

Аутор:

АТВ
01.04.2026 08:30

Фото: МУП Хрватске

Полицијска управа вуковарско-сријемска је јутрос у 01:42 сата запримила телефонску дојаву да се у ријеци Сави између Штитара и Бабине Греде налази више особа.

Ради проналаска и спасавања особа, на мјесто догађаја хитно су упућене полицијске патроле, полицијски чамци, те дронови, а одмах су ангажовани и Цивилна заштита, ХГСС, ЈВП Жупања, те Хитна медицинска помоћ.

У току је проналазак и спасавање особа, јавља полиција.

"Јако неприступачан терен"

Петар Прпић из ХГСС-а је рекао да су цијелу ноћ на терену те да ће им у помоћ доћи и додатне снаге.

"Тренутно смо на терену. То је уз ријеку Саву. Јако је неприступачан терен, има више особа које су у шумарку, то је све што могу рећи", казао је за 24sata заповједник ЈВП Жупања.

