Велика спасилачка акција на Сави: Више особа у води

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијска управа вуковарско-сријемска је јутрос у 01:42 сата запримила телефонску дојаву да се у ријеци Сави између Штитара и Бабине Греде налази више особа.
Ради проналаска и спасавања особа, на мјесто догађаја хитно су упућене полицијске патроле, полицијски чамци, те дронови, а одмах су ангажовани и Цивилна заштита, ХГСС, ЈВП Жупања, те Хитна медицинска помоћ.
Свијет
У току је проналазак и спасавање особа, јавља полиција.
Петар Прпић из ХГСС-а је рекао да су цијелу ноћ на терену те да ће им у помоћ доћи и додатне снаге.
"Тренутно смо на терену. То је уз ријеку Саву. Јако је неприступачан терен, има више особа које су у шумарку, то је све што могу рећи", казао је за 24sata заповједник ЈВП Жупања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму