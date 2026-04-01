01.04.2026 07:10

Отац силовао кћерку (12) тек што је изашао из затвора

Дванаестогодишња дјевојчица пријавила је свог оца за сексуално злостављање, након чега је мушкарац, одлуком судије за претходни поступак Жупанијског суда у Загребу, спроведен у притвор.

Према писању Јутарњег листа, кривична дјела која су предмет истраге започела су крајем прошле године, убрзо након што се мушкарац вратио са издржавања затворске казне. Дјевојчица је у то вријеме боравила код очеве сестре, а у међувремену је измјештена из породице ради заштите.

Повјерила се браћи од тетке

У пријави је наведено да је отац долазио у стан своје сестре гдје је злостављао дијете. Њене наводе потврдила су и њена браћа од тетке, којима се дјевојчица повјерила и испричала кроз какав пакао пролази.

Пориче кривицу упркос богатој криминалној прошлости

Након хапшења, мушкарац је негирао све оптужбе. Иако је ријеч о вишеструком повратнику који је раније осуђиван за различита кривична дјела, тврдио је "да никада не би наудио сопственом дјетету".

Оптужница и притвор

Кривична пријава против њега обухвата укупно 16 кривичних дјела почињених на штету дјетета млађег од 15 година, као и занемаривање дјетета.

На приједлог тужилаштва, суд му је одредио притвор како би се спријечио утицај на свједоке, прије свега на жртву, али и због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.

