Отац силовао кћерку (12) тек што је изашао из затвора

Дванаестогодишња дјевојчица пријавила је свог оца за сексуално злостављање, након чега је мушкарац, одлуком судије за претходни поступак Жупанијског суда у Загребу, спроведен у притвор.
Према писању Јутарњег листа, кривична дјела која су предмет истраге започела су крајем прошле године, убрзо након што се мушкарац вратио са издржавања затворске казне. Дјевојчица је у то вријеме боравила код очеве сестре, а у међувремену је измјештена из породице ради заштите.
У пријави је наведено да је отац долазио у стан своје сестре гдје је злостављао дијете. Њене наводе потврдила су и њена браћа од тетке, којима се дјевојчица повјерила и испричала кроз какав пакао пролази.
Након хапшења, мушкарац је негирао све оптужбе. Иако је ријеч о вишеструком повратнику који је раније осуђиван за различита кривична дјела, тврдио је "да никада не би наудио сопственом дјетету".
Кривична пријава против њега обухвата укупно 16 кривичних дјела почињених на штету дјетета млађег од 15 година, као и занемаривање дјетета.
На приједлог тужилаштва, суд му је одредио притвор како би се спријечио утицај на свједоке, прије свега на жртву, али и због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.
