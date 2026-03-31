Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Аутор:

АТВ
31.03.2026 23:19

Фото: Printscreen/Youtube

Услијед обилних падавина на подручју насељеног мјеста Струпина код Маглаја активирано је велико клизиште које, уз више стамбених објеката, резервоара за воду, угрожава и трасу аутопута на Коридору 5ц. Током ноћи су из МЗ Радојчићи, којој припада ово насеље, на адресу инвеститора, извођача радова и локалних власти упутили акт у којем траже хитну реакцију.

Клизиште је захватило око 10.000 метара квадратних земљишта уз дионицу аутопута Медаково-Озимице у насељу Струпина.

Становници без рјешења

"Сада је тренутачно од куће отприлике 40 метара и иде према кући горе. Ја не могу ништа предузети. С лопатом не могу ништа", каже становник Струпине Јозо Јуришић.

"Горе имамо водозахват који напаја 26, 27 домаћинстава", наводи Драган Маглица, становник Струпине.

У понед‌јељак вече су ургентно из МЗ Радојчићи, у чијем саставу је и Струпина упутили писмени апел инвеститору, извођачу радова и локалним властима. Из Аутопутева Федерације истичу како је ријеч о мањем клизишту, те да су већ издате инструкције извођачу радова да приступи санацији која ће бити завршена до краја седмице.

Двострука пријетња за насеље

"Проблем је што се на супротној страни, на овој вододјелници, налази клизиште Младошевица, па су ови објекти сада између двије опасности", објашњава помоћник општинског начелника Маглаја за послове ЦЗ Анто Маглица.

Становници Младошевице који су прије 14 мјесеци, услијед формирања нелегалне депоније инертног отпада и клизишта изнад њихових кућа, морали напустити дом још чекају на конкретну помоћ.

"Обећавају, обећавају и на крају ништа. Једино што нам из ЗДК плаћају смјештај и то је једино. А, ово нема нигд‌је ништа", рекао је становник Младошевице Мирко Маркановић.

Мјештани позивају да се санацији приступи што прије јер, истичу, уз њихова имања, могла би бити угрожена и сама траса аутопута, пише Федерална.

