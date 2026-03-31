Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

31.03.2026 11:50

Иако су банкомати у правилу доступни 24 часа дневно, у Сребреници је ситуација другачија.

Наиме, у Скеланима је 25. марта свечано начелник Сребренице Милош Вучић отвориo нови банкомат једне банке.

За разлику од стандардне праксе, овај банкомат има ограничено радно вријеме и грађанима је доступан само радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

То значи да становници ове општине банкарске услуге путем банкомата могу користити свега осам сати дневно, што одступа од уобичајене доступности ових уређаја који су иначе на располагању корисницима у било које вријеме.

"Стварно је апсурдно да у 21. вијеку банкомат има радно вријеме. Нама банкомат треба и у хитним ситуацијама, односно и након 15:30 часова, али и викендом. Овако опет зависимо од радног времена па нам дође све исто, као да идемо на шалтер. Добро је да га имамо, али овако ограничење не рјешава проблем грађана како би требало", наводе грађани Сребренице, преноси Глас.

