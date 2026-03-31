Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

Наиме, у Скеланима је 25. марта свечано начелник Сребренице Милош Вучић отвориo нови банкомат једне банке.

За разлику од стандардне праксе, овај банкомат има ограничено радно вријеме и грађанима је доступан само радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Емисије Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

То значи да становници ове општине банкарске услуге путем банкомата могу користити свега осам сати дневно, што одступа од уобичајене доступности ових уређаја који су иначе на располагању корисницима у било које вријеме.

"Стварно је апсурдно да у 21. вијеку банкомат има радно вријеме. Нама банкомат треба и у хитним ситуацијама, односно и након 15:30 часова, али и викендом. Овако опет зависимо од радног времена па нам дође све исто, као да идемо на шалтер. Добро је да га имамо, али овако ограничење не рјешава проблем грађана како би требало", наводе грађани Сребренице, преноси Глас.